    • 4 de junio de 2026 - 14:09

    San Juan recibe a 32 equipos de todo el país en el Nacional de Cadetes B de Hándbol

    El torneo que tiene de epicentro a San Juan contará con la organización de la Federación Sanjuanina de Balonmano con tres escenarios.

    Nacional. San Juan será escenario del futuro del hándbol del país con el Nacional de Cadetes.

    Nacional. San Juan será escenario del futuro del hándbol del país con el Nacional de Cadetes.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde el próximo lunes 8 al sábado 13 de junio, San Juan recibirá el Campeonato Nacional de Cadetes B de Hándbol, una competencia que reunirá á a 32 equipos provenientes de distintas regiones del país y que contará con la participación de alrededor de 700 deportistas, entre ellos cinco equipos representantes de la provincia.

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    La competencia se desarrollará en tres escenarios deportivos. La Cancha N.º 1 estará ubicada en el estadio Aldo Cantoni, la Cancha N.º 2 funcionará en el estadio Marcelo García y la Cancha N.º 3 tendrá como sede el gimnasio Norberto Ambrosini.

    Las delegaciones estarán integradas por un máximo de 18 atletas y cuatro auxiliares por equipo, siendo obligatoria la presencia de al menos dos auxiliares por delegación.

    Con este importante evento nacional, San Juan vuelve a consolidarse como sede de competencias deportivas de relevancia, recibiendo a cientos de deportistas, entrenadores y acompañantes durante una semana de intensa actividad deportiva.

    GRUPOS CADETES DAMAS B 2026

    Zona “A”

    E M Patagones (Río Negro)

    Chaco For Ever (Chaco)

    Gran Rosario (Santa Fe)

    S L Russell (Mendoza)

    Zona “B”

    UBA (Metropolitana)

    Centenario (Neuquén)

    San Juan Vial (San Juan)

    UN Cuyo (Mendoza)

    Zona “C”

    M Montecristo (Córdoba)

    Regatas Mendoza (Mendoza)

    Argentinos Juniors (Metropolitana)

    Universidad Nacional San Juan (San Juan)

    Zona “D”

    Club Atlético Lanús (Metropolitana)

    Tupungato (Mendoza)

    Jockey Club (Córdoba)

    Ferrocarril Carril (Entre Ríos)

    FIXTURE TORNEO NACIONAL CADETES DAMAS

    Lunes 8 de junio

    Zona A - E. M. Patagones (Río Negro) vs Gran Rosario (Santa Fe)

    Zona A - S L Russell (Mendoza) vs Chaco For Ever (Chaco)

    Zona B - UBA (Metropolitana) vs San Juan Vial (San Juan)

    Zona B - Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza) vs Centenario (Neuquén)

    Zona C - Montecristo (Córdoba) vs Argentinos Juniors (Metropolitana)

    Zona C - Universidad Nacional San Juan (San Juan) vs Regatas Mendoza (Mendoza)

    Zona D - Club Atlético Lanús (Metropolitana) vs Jockey Club (Córdoba)

    Zona D - Ferrocarril C (Entre Ríos) vs Tupungato (Mendoza)

    Martes 9 de junio

    Zona A - S L Russell (Mendoza) vs Gran Rosario (Santa Fe)

    Zona A - Chaco For Ever (Chaco) vs E M Patagones (Río Negro)

    Zona B - Universidad de Cuyo (Mendoza) vs San Juan Vial (San Juan)

    Zona B - Centenario (Neuquén) vs UBA (Metropolitana)

    Zona C - Universidad Nacional San Juan (Mendoza) vs Argentinos Juniors (Metropolitana)

    Zona C - Regatas Mendoza (Mendoza) vs M Montecristo (Córdoba)

    Zona D - Ferrocarril C (Entre Ríos) vs Jockey Club (Córdoba)

    Zona D - M Tupungato (Mendoza) vs C. A. Lanús (Metropolitana)

    Miércoles 10 de junio

    Zona A - Gran Rosario (Santa Fe) vs Chaco For Ever (Chaco)

    Zona A - E. M Patagones (Río Negro) vs S L Russell (Mendoza)

    Zona B - San Juan Vial (San Juan) vs Centenario (Neuquén)

    Zona B - UBA (Metropolitana) vs Universidad de Cuyo (Mendoza)

    Zona C - Argentinos Juniors (Metropolitana) vs Regatas Mendoza (Mendoza)

    Zona C - M Montecristo (Córdoba) vs Universidad Nacional de San Juan (San Juan)

    Zona D - Jockey Club (Córdoba) vs M Tupungato (Mendoza)

    Zona D - Club Atlético Lanús (Metropolitana) vs Ferrocarril C (Entre Ríos)

    GRUPOS CADETES CABALLEROS B 2026

    Zona A

    ETIEC (Mendoza)

    Municipalidad de Pocito (San Juan)

    Cedep Pesc (Mendoza)

    Argentinos Juniors (Metropolitana)

    Zona B

    Chos Malal (Neuquén)

    Petroquímica (Chubut)

    Club San Roque (Chaco)

    Vélez Sarsfield (FMB)

    Zona C

    Atlético Platense (Metropolitana)

    CEF N°1 (Neuquén)

    Defensa Tandil (Tandil)

    San Juan Vial (San Juan)

    Zona D

    M Alta Gracia (Córdoba)

    M Patagones (Río Negro)

    San Fernando (Metropolitana)

    Universidad Nacional San Juan (San Juan)

    FIXTURE TORNEO NACIONAL CADETES

    Lunes 8 de junio

    Zona A - ETIEC (Mendoza) vs Cedep Pesc (Mendoza)

    Zona A - Argentinos Juniors (Metropolitana) vs Municipalidad de Pocito (San Juan)

    Zona B - Chos Malal (Neuquén) vs Club San Roque (Chaco)

    Zona B - Vélez Sarsfield (Metropolitana) vs Petroquímica (Chubut)

    Zona C - Club Atlético Platense (Metropolitana) vs Defensa Tandil (Tandil)

    Zona C - San Juan Vial (San Juan) vs CEF N°1 (Neuquén)

    Zona D - M Alta Gracia (Córdoba) vs San Fernando (Metropolitana)

    Zona D - Universidad Nacional de San Juan (San Juan) vs E. M. Patagones (Río Negro)

    Martes 9 de junio

    Zona A - Argentinos Juniors (Metropolitana) vs Cedep Pesc (Mendoza)

    Zona A - Municipalidad de Pocito (San Juan) vs ETIEC (Mendoza)

    Zona B - Vélez Sarsfield (Metropolitana) vs Club San Roque (Chaco)

    Zona B - Petroquímica (Chubut) vs Chos Malal (Neuquén)

    Zona C - San Juan Vial (San Juan) vs Defensa Tandil (Tandil)

    Zona C - CEF N°1 (Neuquén) vs C.A. Platense (Metropolitana)

    Zona D - Universidad Nacional de San Juan (San Juan) vs San Fernando (Metropolitana)

    Zona D - E. M. Patagones (Río Negro) vs M Alta Gracia (Córdoba)

    Miércoles 10 de junio

    Zona A - Cedep Pesc (Mendoza) vs Municipalidad de Pocito (San Juan)

    Zona A - ETIEC (Mendoza) vs Argentinos Juniors (Metropolitana)

    Zona B - Club San Roque (Chaco) vs Petroquímica (Chubut)

    Zona B - Chos Malal (Neuquén) vs Vélez Sarsfield (Metropolitana)

    Zona C - Defensores de Tandil (Tandil) vs CEF N°1 (Neuquén)

    Zona C - Club Atlético Platense (Metropolitana) vs San Juan Vial (San Juan)

    Zona D - San Fernando (Metropolitana) vs E M Patagones (Río Negro)

    Zona D - M Alta Gracia (Córdoba) vs Universidad Nacional de San Juan (San Juan)

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