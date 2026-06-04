Hubo cientos de alumnos que no pudieron ir a la escuela.

Problemas con la SUBE en San Juan: Educación justificará la inasistencia de los estudiantes que no pudieron acceder al boleto gratuito.

Compartir







El Ministerio de Educación de San Juan informó a la comunidad educativa que, debido a la actualización técnica del sistema SUBE a nivel nacional comunicada por la Secretaría de Tránsito y Transporte, se registraron inconvenientes en algunas máquinas validadoras de la RedTulum que afectaron el acceso al Boleto Escolar Gratuito.

Ante esta situación ajena a las instituciones escolares, se comunica que:

1. Las inasistencias de estudiantes, hoy jueves 4 de junio, que se hayan producido por este inconveniente, serán justificadas por el equipo directivo de cada establecimiento, ya que son ellos quienes conocen qué estudiante viaja en transporte público.

2. Se solicita a las familias que hayan tenido dificultades para viajar, informar la situación a la escuela a través de los canales habituales.