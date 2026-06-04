    • 4 de junio de 2026 - 09:41

    [VIDEO] Alumnos, a las trompadas en las afueras de un conocido colegio secundario de San Juan

    La pelea llegó hasta la calle y hasta interrumpieron el tránsito.

    Son alumnos de la Escuela Diego de Salinas. Imagen: Facebook

    Son alumnos de la Escuela Diego de Salinas. Imagen: Facebook

    Foto:

    No es la primera vez, pero ahora quedó filmado y el video pronto llegó a las redes y se hizo viral. Otro caso de violencia en una escuela sanjuanina

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    La escena pugilística ocurre en las afueras de la Escuela Secundaria Diego de Salinas, ubicada en el departamento Rivadavia.

    En las imágenes se observa a al menos dos alumnos peleando en plena calle e incluso interrumpiendo el tránsito. Insultos, arengas de terceros y una pelea que, dicen, comenzó puertas adentro del establecimiento educativo.

    No se precisaron mayores detalles sobre el motivo del enfrentamiento.

    LAS IMÁGENES CAPTADAS POR TRANSEÚNTES

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