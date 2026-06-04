[VIDEO] Alumnos, a las trompadas en las afueras de un conocido colegio secundario de San Juan

La pelea llegó hasta la calle y hasta interrumpieron el tránsito.

Son alumnos de la Escuela Diego de Salinas. Imagen: Facebook

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No es la primera vez, pero ahora quedó filmado y el video pronto llegó a las redes y se hizo viral. Otro caso de violencia en una escuela sanjuanina

La escena pugilística ocurre en las afueras de la Escuela Secundaria Diego de Salinas, ubicada en el departamento Rivadavia.

En las imágenes se observa a al menos dos alumnos peleando en plena calle e incluso interrumpiendo el tránsito. Insultos, arengas de terceros y una pelea que, dicen, comenzó puertas adentro del establecimiento educativo.

No se precisaron mayores detalles sobre el motivo del enfrentamiento.

LAS IMÁGENES CAPTADAS POR TRANSEÚNTES