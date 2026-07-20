    • 20 de julio de 2026 - 12:24

    Cuatro apostadores de San Juan se repartieron más de $14,6 millones en el Quini 6

    Los premios corresponden al sorteo 3392 del Quini 6. Los tickets ganadores fueron vendidos en agencias de Capital, Rawson y Rivadavia, con premios que van desde $1,5 millones hasta casi $9 millones.

    Quini 6

    Quini 6

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    La suerte volvió a sonreírle a San Juan. Cuatro apostadores de la provincia resultaron ganadores en el sorteo N° 3392 del Quini 6, realizado el domingo 19 de julio, y en conjunto se llevarán más de 14,6 millones de pesos gracias a jugadas realizadas en agencias de Capital, Rawson y Rivadavia.

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    El premio más importante fue para un apostador que acertó cinco números en la modalidad Siempre Sale, quien cobrará $8.963.460. La boleta fue vendida en la Agencia N° 21, ubicada en Capital, y el premio podrá reclamarse hasta el 3 de agosto de 2026.

    Otro sanjuanino obtuvo $2.648.802 tras lograr cinco aciertos en la modalidad Tradicional. En este caso, el ticket ganador fue comercializado en la Agencia N° 449, de Rawson, y también prescribe el 3 de agosto.

    La provincia sumó además otros dos ganadores en Segunda Vuelta, ambos con cinco aciertos. Uno de ellos se llevará $1.573.463, con una apuesta realizada en la Agencia N° 21 de Capital, mientras que el otro cobrará $1.513.601 gracias a un ticket vendido en la Agencia N° 791, de Rivadavia.

    En total, los cuatro premios entregados en San Juan alcanzan los $14.699.326, una cifra que volvió a convertir a la provincia en una de las protagonistas del último sorteo del Quini 6.

    Cabe recordar que en el sorteo 3392 quedaron vacantes los pozos principales de las modalidades Tradicional y La Segunda, mientras que la Revancha tuvo cuatro ganadores y el Siempre Sale repartió premios entre 53 apostadores con cinco aciertos. El próximo sorteo se realizará el miércoles 22 de julio con un pozo estimado de $9.000 millones.

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