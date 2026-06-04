Los Fanáticos del Ritmo cumplen 15 años: el desafío de mantener vivo el arte murguero, ser una voz disidente, y una celebración para toda la familia

La murga es sinónimo de carnaval, de color, de celebración, de danza y de música, y también de familia, de colectivo, de grupalidad. En San Juan hubo años en donde se registró un boom murguero, con representaciones en distintos barrios y autores de corsos masivos. Actualmente van quedando menos, y una de las más históricas está de cumpleaños, lo cual no es menor teniendo en cuenta que son reflejo de la cultura popular de la provincia. Se trata de Los Fanáticos del Ritmo , que están cumpliendo 15 años.

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Sinónimo de tradición, por la murga que nació en Capital han pasado a lo largo de todos estos años más de 100 personas de distintas edades. Incluso familias completas fueron parte del conjunto. Actualmente siguen dándole batalla a las injusticias de la mejor manera que encontraron: con el arte murguero . Rodrigo “Bubu” Ascona compartió con DIARIO DE CUYO la historia de la murga, desde su nacimiento, pasando por sus desafíos, las épocas de gloria y las no tanto, como también los detalles del gran festejo que están preparando para el sábado 6 de junio.

Todo comenzó en el 2011. En el Centro Cultural Conte Grand se realizó un taller de murga con gente que llegó de Buenos Aires para compartir las pautas básicas del arte. Las danzas y sus movimientos característicos, la esencia y características propias reflejadas en los trajes, el brillo y lo llamativo, como también el uso de los instrumentos.

Un grupo de asistentes al taller quedaron maravillados por todo lo que habían conocido, y no dudaron en organizarse y crear una murga en San Juan. Por medio de Facebook se abrió una convocatoria y la Plaza Ejército Argentino, en Capital, se convirtió en la sala de ensayo de Los Fanáticos del Ritmo, el nombre que decidieron darle al grupo.

“No sabíamos nada de murga, porque no es una cultura arraigada en San Juan, sino más bien porteña. Pese a ello, nos juntamos, se decidieron los colores, el nombre y comenzamos a ensayar. Se definieron los ideales de la murga que mantenemos hasta el momento. Fue un grito de libertad en ese momento, de rebeldía, había muchas ganas de expresarse” , destacó Bebu, quien actualmente es el único integrante de la murga que está desde los inicios.

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Gran parte del grupo lleva más de una década creando dentro de Los Fanáticos, pero Bebu es sin duda la memoria viva de la murga que no solo lleva 15 años creciendo en la provincia, sino que también ha tenido que pasar por diversas situaciones y realidades, con momentos de gloria y otros que no lo fueron tanto.

Los primeros años de la murga no fueron sencillos. No solo la expresión era desconocida para gran parte de la población, sino que además hubo un rechazo de algunos vecinos de la plaza que señalaban molestias por los ruidos y la presencia de gente que no era de la zona. También hay una realidad que no se puede ignorar, y es que hay una estigmatización sobre las murgas, entendiendo que son espacios conflictivos, cuando en realidad esto no es así.

Bebu recuerda que en los primeros años de la murga fueron foco de varias persecuciones policiales, donde en cada ocasión debían explicar una y otra vez lo que hacían en un espacio donde convivían niños, adolescentes, y hasta adultos mayores. “No solo nos pasó a nosotros, pasa en todo el país, porque la murga trabaja en barrios marginados, con gente con problemas de consumo. La murga es un sostén para toda esa gente, pero parte de la sociedad no lo ve así, lo ve como un aguantadero”.

A la plaza no podían volver, pero eso no fue impedimento para seguir creciendo y el Parque de Mayo se convirtió en el hogar que los iba a acobijar hasta la actualidad.

15 años de baile, música, mutación y consolidación

Complejo es para el ambiente artístico que una grupalidad que lleva tantos años se mantenga igual que durante los inicios, y esa realidad también la percibieron en la murga. No solo contaron con personas que fueron parte y luego decidieron irse, sino también tuvieron que adaptarse a los cambios sociales para poder seguir existiendo bajo los ideales que siguen ostentando como bandera.

Al ser un espacio en el que no solo se abordaba lo artístico, sino también lo personal, pasaron por distintos momentos. Bebu señala que dentro de la murga tuvieron que hacer frente a distintas situaciones vinculadas al consumo problemático y la violencia machista. Ante ello, destaca: “El feminismo fue algo que nos atravesó, y pudimos buscarle la vuelta para poder seguir y abordarle. Tuvimos crisis y seguimos adelante, porque muchas de las cosas estaban normalizadas y ya no podían seguir estando”.

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Para Bebu como el resto de los integrantes, la murga es un espacio de contención, de amistad, de familia y de valores. Sin jerarquía, cada decisión se consensua para que se escuchen todas las voces y en base a ello poder crear y seguir existiendo. Actualmente el espacio está integrado por unas 25 personas, que van desde los 4 a los 65 años. Incluso asisten hijos de murgueros que iniciaron hace 14 años, demostrando como la familia muchas veces sí se elige.

Los ideales de los Fanáticos del Ritmo

Durante los primeros encuentros del grupo una de las cosas que demandó horas de charla y debate fueron los ideales. Es decir, bajo qué pautas, creencias e ideologías iban a darle continuidad a la murga. Independencia, autogestión e inclusión se volvieron los pilares sobre los que se construye el espacio.

“Somos independientes porque siempre fuimos una murga protestante, contra el abuso policial, contra la minería contaminante, a favor del aborto. En contra de muchas decisiones políticas y del estado. No trabajamos con el estado. Creemos que si participamos somos cómplices de eso. El mensaje lo bancamos con las decisiones que tomamos. Somos 100% independientes, no recibimos ayuda de nadie”, precisó el artista.

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El ser independientes los llevó a tener que ser autogestivos. Desde eventos a venta de pollos, desde bingos a distintas actividades fueron realizando a lo largo de todos estos años para contar con los recursos financieros necesarios para costear los trajes, los instrumentos y todos los gastos propios de la murga, teniendo en cuenta que no se le cobra a ninguna persona que se suma.

La inclusión se presentó por sí sola. “La murga está con la gente marginada, que no es escuchada”, destacó Bebu. No solo entienden la inclusión en concepto de discapacidad, sino en ser un espacio de puertas abiertas, sin discriminar a quien se quiera sumar, siempre y cuando aporte a la murga y no genere un conflicto interno, ya que la prioridad es la salud interna del grupo, que es lo que ha permitido la permanencia en el tiempo.

Una celebración para tirar la casa por la ventana

Cumplir 15 años no es un detalle menor, y ese contexto Los Fanáticos del Ritmo tienen prevista una celebración para todos los gustos. Si bien la fecha del aniversario es el 25 de mayo, el festejo se realizará el 6 de junio en Mamadera Bar a partir de las 18 horas.

Serán parte de la grilla de artistas la murga Todo Pasa y Desafinando el Arte, la banda de rock Raza Mundana, la Comparsa Latinoamericana, HipBoss, DJ Lady Rosita y el cierre a cargo de Kumbiazepam.

Es importante tener en cuenta que es un evento para toda la familia, con cantina con comidas y bebidas a precios populares. Sin embargo, hay que aclarar que no se permitirá la presencia de menores en el local después de las 00horas. Las entradas se pueden comprar de manera anticipada en Entradaweb a $5.000 (link en el instagram de @fanaticxsdelritmo)

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“Estamos ansiosos de festejar con gente amiga que hoy no está en la murga, pero que fue parte y nos acompaña. Somos la murga más antigua vigente hoy en día y la intención es trascender con la murga, que nazcan más en San Juan. Somos los abanderados de eso, trascender es mostrar con hechos lo que decimos. Confiamos en que no decaiga el género, somos promotores de la murga, porque nos cambió la vida y seguiremos trabajando para que se expanda el género”, finalizó Rodrigo en la previa a la gran celebración que contará con la presentación de Lxs Fanaticxs del Ritmo.