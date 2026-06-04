Desregulación de la RTO y la mirada de San Juan: entre la puerta abierta para la "avivada" y las inversiones que condicionarán a los talleres

Por medio de la Resolución 32/2026, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía oficializó la modernización del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), c on el propósito de aumentar la competencia, ampliar la disponibilidad del servicio y reducir las cargas burocráticas. A grandes rasgos lo que trascendió es que ahora cualquier taller mecánico que cuente con las condiciones podrá realizar arreglos como la RTO en el mismo sitio ; sin embargo, desde uno de los espacios abocados a la actividad en San Juan brindaron precisiones sobre la disposición nacional y su verdadero impacto en la actividad.

Problemas con la SUBE en San Juan: Educación justificará la inasistencia de los estudiantes que no pudieron acceder al boleto gratuito

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el gerente de RTO San Juan Esteban Labado destacó que hay varios grises en la información que fueron replicando distintos portales en torno al alcance de la medida. Uno de los puntos que puso en valor es que, si bien se habilita a los talleres a hacer la revisión, no todos estarán en condiciones, ya que deben contar con equipamiento especializado para prestar los servicios.

“La inhibición que tenían los talleres de RTO para meter mano a los vehículos que revisan es para evitar que se preste a avivadas. Con la nueva disposición, le puedo decir a un cliente que alguna de sus ruedas no frena buen y que lo puede solucionar en el mismo taller para cobrar la reparación. Eso es lo que se quiso evitar en un inicio cuando se interpuso la cautelar para evitar el avance de la medida nacional”, destacó el empresario.

Una de las preocupaciones que radica en el sector es precisamente que haya un oportunismo de parte de algunos colegas que aprovechen el desconocimiento de los conductores para obtener una mayor ganancia. Sin embargo, hay un componente que no se descuida, y es que se bien se habilita a que cualquier taller pueda realizar la revisión técnica, el mismo debe cumplir con una serie de requisitos, los cuales no son económicos.

Inversiones millonarias y una demanda que no justifica el gasto en San Juan

Entre los principales cambios que se establecen a nivel nacional, se crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. De esta manera, cualquier taller, concesionario o importador que demuestre capacidad técnica suficiente podrá solicitar su inscripción para realizar revisiones técnicas vehiculares. Para demostrar esa capacidad técnica, se debe hacer una inversión, que resulta ser bastante elevada.

Sobre este punto, Labado comentó que durante el 2025 realizaron un análisis de factibilidad para la instalación de dos líneas nuevas en el recinto ubicado sobre calle Entre Ríos, en Capital. El resultado arrojó que la inversión no iba en sintonía con la demanda, arrojando números negativos. “No nos cerraba por ningún lado”, indicó.

image

Y continúo: “La nueva disposición nos exige más de lo que tenemos y las inversiones son realmente muy pesadas, porque los requerimientos son muy exhaustivos. Para nosotros no es rentable la inversión en equipos e infraestructura, las maquinas son muy costosas”.

Para el empresario, la decisión del Gobierno nacional está enfocada en la realidad que atraviesa Buenos Aires con la RTO. Existe un parque automotor mayor y un mercado diferente, con una demanda distinta a la que se registra en San Juan. Para tener una idea, de doce meses, solo cinco a seis semanas son consideradas de alta demanda en la provincia, en época de vacaciones de verano.

“En otros lugares seguro será beneficioso, pero esto lo pueden hacer grandes empresas, porque las inversiones son tremendas”, precisó Labado.

El impacto positivo de la desregulación de la RTO en San Juan

En la provincia hay cuatro talleres que se dedican a la Revisión Técnica Obligatoria. RTO San Juan, de la cual Esteban Labado es gerente, es el único taller en el radio céntrico. Debido a que durante gran parte del año trabajan al 305 de la capacidad operativa, para el empresario la desregulación será positiva para los talleres que ya están enfocados en la actividad debido a que podrán avanzar en la revisión de vehículos que están radicados en otras provincias.

“Hay cosas que van a sumar y cosas que van a restar. Dependerá del control, pero sabemos que un porcentaje bajo del parque automotor de San Juan hace la RTO. Sumado a que hay mucho certificado trucho, todo eso hace que la demanda real sea baja y es algo que deberán considerar los dueños de talleres que se quieran sumar a la revisión técnica”, finalizó Esteban Labado.