    • 20 de abril de 2026 - 20:13

    En Rivadavia se puso en marcha el Campeonato Sanjuanino de Travesía

    En el camping El Pinar de Rivadavia se concentró la actividad de la primera fecha de la temporada del certamen.

    Especial. El Sanjuanino de Travesía se puso en marcha en Rivadavia con concentración en El Pinar.

    Especial. El Sanjuanino de Travesía se puso en marcha en Rivadavia con concentración en El Pinar.

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    Por Ariel Poblete

    Empezó el ruido de motores netamente sanjuanino en la temporada desde Rivadavia. Y de la mano del club San Juan Deportes y Competencias, se puso en marcha el Campeonato de Travesía que se concentró en las adyacencias del camping El Pinar.

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    En la categoría General, el mejor fue Lino Sisterna, de Clase 9, secundado por Federico Rodríguez de la misma Clase 9 y completando el podio, Roque López de la Clase 6.

    En la Clase 1, el mejor fue Angel Cortez, mientras que en la Clase 2, el ganador terminó siendo Leonel Castro.

    En Clase 3, Franco Zárate fue primero, lo escoltó Federico Robledo y tercero fue Carlos Moreno. En la Clase 4, el mejor clasificado fue Danilo García, seguido por Rodrigo Peralta y por Walter Díaz.

    En la Clase 6, Roque López fue el ganador, mientras que Alberto López fue su escolta. En la Clase 7, Leandro Quiroga fue primero mientrsa que en la Clase 8, Antonio Pantano fue el ganador. En Clase 10, primero Alice Zarzuelo.

    EL PINAR EPICENTRO

    En el Campeonato de Travesía son diez las categorías en las que se compite yendo en ascenso por la cilindrada de los motores hasta llegar a los 4x4 y UTV que son los más potentes. El epicentro de la actividad fue el camping El Pinar. El viernes, todos los pilotos pudierono reconocer los circuitos de la competencia.

    Mientras que el sábado hubo doble agenda. A las 13, largaron desde Ignacio de la Roza en La Bebida con los primeros 19K de exigencia. Por la tarde, desde las 18, en óvalo del Pinar hubo una carrera exhibición con chicanas reductoras para que el público disfrute de las máquinas. Luego, a las 20, pasaron a la parte posterior de El Pinar, a las adyacencias del Parque de la Biodiversidad para recorrer un circuito de 3K.

    El domingo, la actividad fue matutina con largada a las 9 en calles Pellegrini y Calle 5 desde donde recorrieron 23K hasta la llegada que será en el Parque Anchipurac.

    Se puso así en movimiento la temporada de los autos de tierra en San Juan y las expectativas para la próxima competencia que sería en Sarmiento ya están planteadas con el objetivo de sumar más competidores y más máquinas.

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