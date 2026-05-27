Rivadavia: una abuela atropelló accidentalmente a su nietita de casi dos años cuando la llevaba al jardín

El hecho ocurrió en el barrio Olivares de Natania. La menor sufrió una lastimadura en uno de sus costados, aunque se encuentra fuera de peligro. Intervino la Policía y la UFI Delitos Especiales.

El accidente en Rivadavia solo terminó en un tremendo susto. Imagen creada con IA.

Un dramático accidente ocurrió en el barrio Olivares de Natania, en el departamento Rivadavia, cuando una mujer atropelló accidentalmente a su nietita de casi dos años mientras se disponía a trasladarla al jardín.

La crónica de un accidente que casi termina en tragedia Según informaron fuentes vinculadas al caso, todo sucedió en un contexto cotidiano y sin intención alguna. La mujer se encontraba en su vivienda intentando maniobrar el vehículo porque no podía guardar o sacar el auto con comodidad. Ante esa situación, decidió dejar a la pequeña a un costado mientras realizaba el movimiento.

Sin embargo, en el momento en que arrancó el vehículo, la menor se desplazó inesperadamente y terminó siendo alcanzada por el automóvil. Producto del impacto, la niña sufrió una lastimadura en uno de sus costados.

A pesar del susto y la desesperación que se vivieron en el lugar, las fuentes indicaron que la pequeña no presenta heridas de gravedad ni corre riesgo su estado de salud.