Rivadavia lanza un nuevo programa  para acercar servicios esenciales a los barrios los días sábados

Con el objetivo firme de fortalecer el vínculo con la comunidad y optimizar su atención, el municipio de Rivadavia pondrá en marcha el programa "Rivadavia en Acción" . Esta iniciativa de carácter itinerante busca intensificar la prestación de servicios esenciales , llevando las diferentes áreas de la gestión directamente a la puerta de los vecinos. Esta propuesta se suma a 'Rivadavia Separa'.

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Los operativos se realizarán todos los días sábado y movilizarán a una gran estructura municipal. Se prevé la participación activa de más de 150 personas , entre empleados de planta y funcionarios públicos, quienes trabajarán de manera coordinada en distintos barrios y villas de las diversas zonas que integran el departamento.

Los operativos integrales de 'Rivadavia en Acción', incluyen operativos de limpieza en general.

El puntapié inicial de este programa tendrá lugar el sábado 6 de junio y abarcará una importante franja de la zona centro , desplegándose específicamente en los barrios Stotac, Portal II y Portal III .

Para garantizar la efectividad de las tareas y lograr una correcta organización comunitaria, desde el municipio informaron que se notificará a los vecinos con una semana de anticipación el lugar exacto donde se realizará cada operativo integral, permitiendo así que las familias puedan estar al tanto y aprovechar al máximo los beneficios.

Servicios integrales al alcance de todos

"Rivadavia en Acción" está diseñado para abordar de forma simultánea múltiples necesidades vecinales a través de los siguientes ejes de trabajo:

Limpieza y Mantenimiento: cuadrillas municipales ejecutarán tareas operativas generales que incluyen el levantamiento de escombros, recolección de residuos verdes (ramas y poda) y saneamiento de espacios públicos.

cuadrillas municipales ejecutarán tareas operativas generales que incluyen el levantamiento de escombros, recolección de residuos verdes (ramas y poda) y saneamiento de espacios públicos. Atención Sanitaria: se dispondrán puestos de salud para brindar atención médica primaria, campañas de vacunación y consejería para los vecinos de la zona.

se dispondrán puestos de salud para brindar atención médica primaria, campañas de vacunación y consejería para los vecinos de la zona. Cuidado Animal: el programa de tenencia responsable de mascotas estará presente ofreciendo servicios gratuitos de vacunación y desparasitación para perros y gatos.

el programa de tenencia responsable de mascotas estará presente ofreciendo servicios gratuitos de vacunación y desparasitación para perros y gatos. Gestión y Rentas: el equipo de la Dirección de Rentas se trasladará al territorio para facilitar el pago de las tasas municipales y resolver consultas de los contribuyentes sin necesidad de que estos viajen al edificio central.

Con esta fuerte apuesta, el municipio de Rivadavia busca consolidar una gestión de cercanía, descentralizando sus oficinas y trabajando codo a codo en el territorio para mejorar la calidad de vida de cada habitante del departamento.

Los domingos no se frena

En consonancia con esta transformación, el municipio también implementará un cambio histórico en el esquema de los días domingos. Lo que antes funcionaba con guardias mínimas, ahora se convertirá en un despliegue de más de 100 trabajadores municipales dedicados exclusivamente al mantenimiento, limpieza y puesta en valor de la vía pública, abarcando desde las arterias principales hasta cada rincón de los distritos.

El objetivo es claro: cumplir con un pedido de la comunidad y lograr que cada lunes el departamento amanezca completamente limpio, ordenado y hermoso.