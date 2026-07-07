    • 7 de julio de 2026 - 13:09

    Aventura para los más chicos en Rivadavia: se viene una nueva edición de PekeTrekk en El Castillito

    La actividad se realizará el próximo 11 de julio, organizada por el municipio de Rivadavia, en el marco de las vacaciones de invierno.

    Rivadavia propone una nueva jornada de trekking para niños.

    Rivadavia propone una nueva jornada de trekking para niños.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Rivadavia ofrece una excelente propuesta para que los niños disfruten de las vacaciones de invierno al aire libre llega este fin de semana. Se trata de PekeTrekk, una salida grupal diseñada especialmente para que los más chicos puedan explorar, descubrir la naturaleza y compartir una tarde diferente en grupo.

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    La cita está programada para este sábado 11 de julio a las 15, teniendo como punto de concentración el emblemático sector de El Castillito.

    Cupo limitado para el PekeTrekk en Rivadavia

    La actividad promete una jornada llena de diversión y aprendizaje en contacto directo con el entorno natural. Desde la organización recordaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con tiempo.

    Para asistir, se solicita que los niños concurran con ropa cómoda, gorra y agua para mantenerse hidratados. Además, es requisito obligatorio que cada pequeño vaya acompañado por un adulto responsable.

    Quienes deseen sumarse a esta gran experiencia y vivir una tarde a puro aire libre en familia, pueden solicitar más información e inscribirse comunicándose al teléfono 2645316983.

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