Solidaridad en Rivadavia: jóvenes profesionales brindan atención médica y asesoría legal gratuita

Nicolás Ibaceta tiene una rutina fuera de lo común. Es médico, actualmente cursa la carrera de abogacía y, lejos de usar sus momentos de descanso para desconectarse, decidió volcar su tiempo libre a una cruzada solidaria: brindar atención médica y asistencia jurídica sin costo a los vecinos de Rivadavia .

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Sin embargo, esta iniciativa no es el esfuerzo de una sola persona. Ibaceta forma parte "Rivadavia en Red", un espacio conformado por un grupo de colegas jóvenes, compañeros y amigos, entre los que se encuentran médicos, enfermeros, psicólogos y abogados, unidos por una fuerte vocación de servicio y el objetivo de responder a las necesidades de los vecinos de este departamento.

El proyecto nació del contacto directo con la comunidad . Muchos vecinos de la zona enfrentan dificultades para trasladarse hasta un centro de salud o no disponen del tiempo necesario para afrontar esperas de más de una hora para ser atendidos. Ante ‘la falta de acceso a servicios básicos’, el grupo se organizó para intentar acercar soluciones concretas.

El miércoles pasado, "Rivadavia en Red" desembarcó en la Unión Vecinal Villa del Carmen para realizar un operativo de atención médica gratuita. La respuesta de la comunidad fue inmediata. "Fue muchísima gente, lo que me motivó a seguir con esta tarea solidaria", destacó Nicolás Ibaceta al evaluar el impacto de la jornada.

Próxima estación: asesoría jurídica gratuita

La intención del equipo es avanzar con el abanico de prestaciones y extenderse de forma progresiva a distintos puntos de Rivadavia. Tras el éxito de la convocatoria médica, el grupo ya tiene programada su próxima actividad para este jueves 28 de mayo.

En esta oportunidad, el punto de encuentro volverá a ser la Unión Vecinal Villa del Carmen, pero el foco estará puesto en la asistencia legal. Los profesionales brindarán asesoría jurídica gratuita a todos los vecinos que lo requieran, un servicio clave que sumó el respaldo de la educación superior. "Pude hacer un nexo con la Universidad de Congreso para brindarles asesoría jurídica", detalló Ibaceta, anticipando el operativo de esta semana que busca seguir acompañando y asistiendo a los sectores que más lo necesitan.