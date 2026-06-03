    • 3 de junio de 2026 - 07:17

    Cuyanas al Fuego y una edición recargada en Rivadavia: 25 asadoras demostrarán ser las mejores ante la parrilla

    La segunda edición de Cuyanas al Fuego ya tiene fecha confirmada y las inscripciones están abiertas. Qué se sabe del evento que promete dejar lo mejor del asado en Rivadavia.

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    Luego de algunas modificaciones en agenda se confirmó la segunda edición Cuyanas al Fuego, un evento que nació en Rivadavia para poner en valor el rol de la mujer detrás de la parrilla. Con inscripciones abiertas, desde el municipio brindaron información sobre la fiesta del sabor.

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    Fernando Rezinovski, director de Turismo, Cultura y Deporte, confirmó a DIARIO DE CUYO que, si bien en un inicio estaba previsto realizar el evento durante mayo, por inconvenientes de agenda se fue prorrogando la fecha, confirmando la competencia para el 27 de junio en el Camping de Rivadavia. “Es cuyana con el afán de invitar a gente de afuera, de otras provincias. Este año tendremos la participación de San Luis, Mendoza y La Rioja. Cada una de estas provincias llegará con una representante”, puntualizó el funcionario provincial.

    En esta oportunidad se ampliará el cupo de competencia, pasando de 20 a 25, aunque en realidad habrá 22 vacantes para asadoras sanjuaninas que deseen participar, sin ser requisito habitar en Rivadavia.

    Cómo será la competencia Cuyanas al Fuego

    Las mujeres interesadas en ser parte podrán inscribirse de manera gratuita dirigiéndose por la Oficina de Turismo de Rivadavia (Av. Libertador 5168 Oeste), de lunes a viernes de 8 a 12, o comunicándose al 2646244219, donde recibirán además información de la competencia.

    Debido a que se cuenta con un cupo limitado, las inscripciones estarán habilitadas hasta llenar el mismo.

    Cada una de las concursantes puede ir acompañada de una ayudante y la modalidad de cocción queda a libre elección de las asadoras. Respecto a esto, el funcionario municipal recordó que en el camping cuentan con hornos de barro, quemadores y sector de parrilla, contando con varias alternativas a elegir. Sin embargo, aclaró que cada competidora deberá llevar sus elementos, sea parrilla, chulengo o cruz asadora, como así también los utensilios de cocina y lo que desee para acompañar la carne y la presentación.

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    Por su parte, desde el municipio se les brindará el corte de carne a realizar. En esta oportunidad la elección es vacío. Rezinovski confirmó que, si bien en un inicio se había pensado en punta de espalda, la idea es que se trate de una competencia pareja, por lo que las asadoras de otras provincias podrían verse en desventaja al no conocer el corte.

    Una vez que cada preparación esté lista, un jurado integrado por tres profesionales serán los encargados de elegir las tres mejores cocciones para la premiación del campeonato, considerando sabor, punto de cocción, guarnición o acompañamiento y presentación.

    Una jornada gratuita para disfrutar de lo mejor del asado en Rivadavia

    El evento se realizará el 27 de junio de 9 a 18 horas en el Camping de Rivadavia, y será con entrada libre y gratuita. Además de la competencia, que será el plato fuerte de la jornada, habrá distintas actividades para el disfrute de los presentes.

    En ese sentido el director de Turismo, Cultura y Deporte confirmó que habrá shows musicales y feria de emprendedores, además de un patio de comidas. Con relación a este último punto, si bien es un aspecto que ajustar con las competidoras, la intención del municipio es ofrecerles el espacio para que vendan alimentos, como sanguches de carne, hamburguesas, choripanes, entre otras alternativas.

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    Por su parte toda la carne que sea parte de la competencia se repartirá entre los trabajadores del evento, los artistas y a modo degustación entre los presentes.

    En torno a los premios, el monto aumentó considerablemente en comparación a los que se entregaron el año pasado, donde el primer puesto se llevó $250.000. En esta ocasión el funcionario municipal detalló que el incremento será superador, aunque decidió ser cauto a la hora de brindar los montos finales de cada puesto.

    “El año pasado fue la primera edición y estuvo hermoso, hubo mucha gente, mucho público. Es un evento familiar y por eso el ingreso es gratuito para que la gente se pueda acercar. La verdad es que esperamos que sea más convocante que el año pasado”, finalizó Fernando Rezinovski, director de Turismo, Cultura y Deporte de Rivadavia.

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