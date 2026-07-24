    • 24 de julio de 2026 - 12:14

    El Banco Ortopédico Municipal de 25 de Mayo amplió la oferta: sumó cinco camas y tres  sillas de ruedas

    Con la incorporación de estos elementos, el municipio de 25 de Mayo busca responder a la demanda y mejorar este servicio gratuito para los vecinos.

    El Banco Ortopédico Municipal de 25 de Mayo incorporó nuevos elementos.

    El Banco Ortopédico Municipal de 25 de Mayo incorporó nuevos elementos.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El Banco Ortopédico Municipal de 25 de Mayo inauguró hace 4 años para brindar gratis un servicio esencial para los vecinos. Debido a la demanda y con la finalidad de mejor la prestación, el municipio amplió a oferta incorporando nuevos aparatos. Este servicio es para gente sin obra social, aunque la mayoría de los usuarios tiene PAMI.

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    En esta oportunidad, los nuevos insumos fueron formalmente entregados a la referente del Área de Discapacidad, Miriam Figueroa. La incorporación contempla cinco camas ortopédicas y tres sillas de ruedas, equipamiento de alta necesidad que pasa a estar disponible para préstamo inmediato.

    El Banco Ortop&eacute;dico Municipal de 25 de Mayo ahora cuenta con cinco camas m&aacute;s.

    El Banco Ortopédico Municipal de 25 de Mayo ahora cuenta con cinco camas más.

    Con esta inversión, la comuna reafirma su compromiso de acompañar de manera concreta a los sectores más vulnerables, optimizando la calidad de vida de las familias veinticincueñas.

    Dos ampliaciones clave en un solo año

    La reciente incorporación no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan continuo de fortalecimiento del área. Se trata de la segunda ampliación del equipamiento en lo que va del año, demostrando una decidida política de inversión social frente a la alta demanda del servicio:

    • Primera etapa (Marzo): se sumaron 10 sillas de ruedas, 6 pares de muletas, 5 bastones trípodes, 8 andadores y 3 inmovilizadores de piernas.
    • Segunda etapa (Reciente): se incorporaron 5 camas ortopédicas y 3 sillas de ruedas adicionales.

    En total, la oferta municipal ha sumado casi 40 nuevos aparatos en los últimos meses, consolidando una red de apoyo clave para la recuperación y autonomía física de los pacientes.

    Un servicio inclusivo y para toda la comunidad de 25 de Mayo

    El Banco Ortopédico Municipal nació hace cuatro años como una herramienta esencial para asistir prioritariamente a personas de bajos recursos y a quienes no cuentan con obra social. Sin embargo, un gran porcentaje de los beneficiarios son personas mayores afiliados a PAMI que requieren respuestas urgentes. Desde la Comuna destacaron que la cobertura del servicio es amplia e inclusiva. "No sólo las personas con discapacidad o adultos mayores recurren a este servicio. Muchos usuarios son deportistas o vecinos que sufren lesiones temporales y necesitan muletas, andadores o botas inmovilizadoras. El banco les presta el equipamiento porque la meta principal es mejorar la calidad de vida de la mayor cantidad de vecinos posible", explicaron desde el Área de Discapacidad.

    Requisitos y modalidad de préstamo

    Para garantizar la rotación y sostenibilidad del equipamiento a lo largo del tiempo, el municipio aplica un sistema transparente y ordenado:

    • Modalidad de Comodato: todo préstamo se realiza mediante un acta de comodato.
    • Compromiso comunitario: los solicitantes asumen la responsabilidad de cuidar los insumos y reintegrarlos en buen estado una vez que finalizan su tratamiento o rehabilitación.
    • Uso solidario: de esta manera, el mismo elemento devuelto puede ser restaurado y reasignado a otro vecino que lo necesite a futuro.
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