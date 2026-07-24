El Banco Ortopédico Municipal de 25 de Mayo amplió la oferta: sumó cinco camas y tres  sillas de ruedas

El Banco Ortopédico Municipal de 25 de Mayo inauguró hace 4 años para brindar gratis un servicio esencial para los vecinos. Debido a la demanda y con la finalidad de mejor la prestación, el municipio amplió a oferta incorporando nuevos aparatos. Este servicio es para gente sin obra social, aunque la mayoría de los usuarios tiene PAMI.

En esta oportunidad, los nuevos insumos fueron formalmente entregados a la referente del Área de Discapacidad, Miriam Figueroa. La incorporación contempla cinco camas ortopédicas y tres sillas de ruedas , equipamiento de alta necesidad que pasa a estar disponible para préstamo inmediato.

Con esta inversión, la comuna reafirma su compromiso de acompañar de manera concreta a los sectores más vulnerables, optimizando la calidad de vida de las familias veinticincueñas.

La reciente incorporación no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan continuo de fortalecimiento del área. Se trata de la segunda ampliación del equipamiento en lo que va del año , demostrando una decidida política de inversión social frente a la alta demanda del servicio:

En total, la oferta municipal ha sumado casi 40 nuevos aparatos en los últimos meses, consolidando una red de apoyo clave para la recuperación y autonomía física de los pacientes.

Un servicio inclusivo y para toda la comunidad de 25 de Mayo

El Banco Ortopédico Municipal nació hace cuatro años como una herramienta esencial para asistir prioritariamente a personas de bajos recursos y a quienes no cuentan con obra social. Sin embargo, un gran porcentaje de los beneficiarios son personas mayores afiliados a PAMI que requieren respuestas urgentes. Desde la Comuna destacaron que la cobertura del servicio es amplia e inclusiva. "No sólo las personas con discapacidad o adultos mayores recurren a este servicio. Muchos usuarios son deportistas o vecinos que sufren lesiones temporales y necesitan muletas, andadores o botas inmovilizadoras. El banco les presta el equipamiento porque la meta principal es mejorar la calidad de vida de la mayor cantidad de vecinos posible", explicaron desde el Área de Discapacidad.

Requisitos y modalidad de préstamo

Para garantizar la rotación y sostenibilidad del equipamiento a lo largo del tiempo, el municipio aplica un sistema transparente y ordenado: