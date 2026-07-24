    • 24 de julio de 2026 - 12:48

    Rawson reforzó la limpieza en Médano de Oro: qué trabajos realizó en calle 11

    Las tareas incluyeron desmalezado, limpieza de banquinas, retiro de escombros y residuos verdes, además del mantenimiento de calles.

    El municipio intervino un tramo de calle 11 y anunció que continuarán la recolección de residuos verdes, el retiro de escombros y la nivelación de calles.

    El municipio intervino un tramo de calle 11 y anunció que continuarán la recolección de residuos verdes, el retiro de escombros y la nivelación de calles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de Rawson desplegó este jueves un operativo integral de limpieza y mantenimiento en Médano de Oro, con intervenciones destinadas a mejorar la circulación, reducir riesgos y recuperar espacios públicos. Los trabajos se concentraron sobre calle 11, entre América y Alfonso XIII, uno de los sectores incluidos en el plan permanente del departamento.

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    Personal municipal realizó tareas de desmalezado, limpieza de banquinas y retiro de escombros y residuos verdes. Según explicaron desde la comuna, las acciones buscan optimizar las condiciones de transitabilidad, reforzar la seguridad de peatones y conductores y contribuir al cuidado ambiental de la zona.

    Un plan que continuará en Médano de Oro

    El operativo forma parte de un programa sostenido que la Municipalidad desarrolla en distintos barrios y localidades de Rawson. La propuesta contempla intervenciones periódicas para mantener limpios los espacios comunes y mejorar la infraestructura urbana.

    Además del trabajo realizado sobre calle 11, el municipio informó que mantiene de manera permanente el levantamiento de escombros, la recolección de residuos verdes y la nivelación de calles en diferentes puntos de Médano de Oro.

    Estas tareas buscan responder a los pedidos de los vecinos y mejorar las condiciones de circulación, tanto para quienes transitan en vehículos como para las personas que se desplazan a pie.

    El intendente Carlos Munisaga afirmó que los operativos continuarán en todo el departamento y remarcó que no se trata de intervenciones aisladas.

    Trabajamos todos los días para que cada zona de Rawson esté más limpia, más segura y mejor mantenida. Estas cada zona de Rawson esté más limpia, más segura y mejor mantenida. Estas tareas no son acciones aisladas, sino parte de una política permanente que busca mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, expresó el jefe comunal.

    Limpieza, escombros y nivelación de calles

    Munisaga también sostuvo que el mantenimiento urbano requiere continuidad y una presencia activa del municipio en cada distrito.

    “Vamos a seguir fortaleciendo estos operativos en Médano de Oro. Al mismo tiempo, mantenemos de manera constante el levantamiento de escombros, la limpieza y la nivelación de calles, porque entendemos que un municipio presente se construye estando cerca de los vecinos y dando respuestas concretas a sus necesidades”, señaló.

    Desde la Municipalidad de Rawson agradecieron la colaboración de los habitantes y renovaron el pedido de evitar arrojar residuos en espacios públicos. También destacaron la importancia del trabajo conjunto para mantener el orden, preservar el ambiente y evitar la formación de nuevos basurales.

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    Así fue el operativo de limpieza y mantenimiento desplegado en Médano de Oro

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