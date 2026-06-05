Rivadavia: fue a podar árboles a un camping, cayó de altura y quedó al borde de la muerte

Un grave accidente laboral mantiene en vilo a la comunidad de Rivadavia, tras la internación en estado crítico de un operario de 30 años que cayó desde una altura aproximada de tres metros. El siniestro se produjo el pasado miércoles en horas del mediodía en el interior del camping de UDAP, un predio recreativo ubicado sobre la calle Pellegrini, y desató una inmediata investigación judicial para determinar las responsabilidades del caso.
El hecho se registró alrededor de las 11:50, momento en que un llamado a la línea de emergencias alertó a las autoridades sobre el grave incidente en el complejo. Al llegar al lugar, el personal policial entrevistó a un compañero de tareas del damnificado, un joven de 27 años que presenció el accidente. Según este testimonio, el trabajador herido fue identificado como Jonathan Alexis Cortez, con domicilio en el barrio Valle Grande, quien se encontraba realizando labores de poda cuando, por razones que se intentan establecer, perdió la estabilidad y se precipitó al suelo.
A raíz del fuerte impacto, Cortez sufrió una herida cortante de gravedad en el cuero cabelludo y un severo traumatismo en la zona de una de sus orejas. Los reportes médicos indicaron que, a pesar de la magnitud de los golpes, el operario se mantuvo lúcido durante los primeros minutos posteriores a la caída. Sin embargo, su cuadro general experimentó un marcado deterioro al momento de ingresar al Hospital Rawson, lo que obligó al equipo de profesionales a realizar intervenciones quirúrgicas de urgencia de manera inmediata. En la actualidad, el paciente permanece bajo coma farmacológico, conectado a asistencia mecánica respiratoria y con un diagnóstico médico reservado.
La causa penal quedó radicada en la UFI Delitos Especiales, bajo la conducción de los fiscales Victoria Martín e Iván Grassi, quienes dispusieron las primeras pericias operativas en el camping para esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho. El eje de la pesquisa se centra en verificar las condiciones de seguridad en las que se desarrollaba la actividad y el encuadre legal de la contratación. Las hipótesis preliminares del Ministerio Público Fiscal apuntan a que se trataba de una labor de carácter estrictamente particular, dado que Cortez no formaría parte de la plantilla de empleados de la Municipalidad de Rivadavia ni poseería un vínculo laboral formal con la administración del camping, un detalle que resultará fundamental para deslindar las obligaciones legales de las partes involucradas.