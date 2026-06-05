Rivadavia: fue a podar árboles a un camping, cayó de altura y quedó al borde de la muerte

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Un grave accidente laboral mantiene en vilo a la comunidad de Rivadavia, tras la internación en estado crítico de un operario de 30 años que cayó desde una altura aproximada de tres metros. El siniestro se produjo el pasado miércoles en horas del mediodía en el interior del camping de UDAP, un predio recreativo ubicado sobre la calle Pellegrini, y desató una inmediata investigación judicial para determinar las responsabilidades del caso.

El hecho se registró alrededor de las 11:50, momento en que un llamado a la línea de emergencias alertó a las autoridades sobre el grave incidente en el complejo. Al llegar al lugar, el personal policial entrevistó a un compañero de tareas del damnificado, un joven de 27 años que presenció el accidente. Según este testimonio, el trabajador herido fue identificado como Jonathan Alexis Cortez, con domicilio en el barrio Valle Grande, quien se encontraba realizando labores de poda cuando, por razones que se intentan establecer, perdió la estabilidad y se precipitó al suelo.

A raíz del fuerte impacto, Cortez sufrió una herida cortante de gravedad en el cuero cabelludo y un severo traumatismo en la zona de una de sus orejas. Los reportes médicos indicaron que, a pesar de la magnitud de los golpes, el operario se mantuvo lúcido durante los primeros minutos posteriores a la caída. Sin embargo, su cuadro general experimentó un marcado deterioro al momento de ingresar al Hospital Rawson, lo que obligó al equipo de profesionales a realizar intervenciones quirúrgicas de urgencia de manera inmediata. En la actualidad, el paciente permanece bajo coma farmacológico, conectado a asistencia mecánica respiratoria y con un diagnóstico médico reservado.