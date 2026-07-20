Rivadavia recuperó 47 toneladas de material reciclable en siete días de recolección diferenciada

El programa "Rivadavia Separa" , impulsado por el municipio de Rivadavia , superó todas las expectativas iniciales. En apenas siete jornadas de recolección diferenciada en el departamento, los vecinos volcaron miles de kilos de cartón, plástico y vidrio al circuito de la economía circular.

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Lo que comenzó como un ambicioso desafío de gestión ambiental se transformó, en pocas semanas, en un verdadero logro comunitario. El municipio de Rivadavia consolidó con éxito el arranque de "Rivadavia Separa" , su nuevo programa de recolección diferenciada de residuos. Según el primer balance oficial emitido por la comuna, se lograron recolectar 47.000 kilos (47 toneladas) de materiales reciclables en tan solo 7 días de operatividad.

El plan, que fue puesto en marcha el pasado 1 de junio por el intendente Sergio Miodowsky, generaba lógicas expectativas y cierta incertidumbre, ya que este tipo de políticas públicas suele requerir un largo proceso de adaptación cultural. Sin embargo, la respuesta de la comunidad rivadaviense fue inmediata y contundente, superando los pronósticos oficiales más optimistas.

En el Parque de Rivadavia hay un Punto Limpio para depositar materiales reciclables.

Para entender la magnitud del logro, la clave reside en el diseño del cronograma. La recolección diferenciada no se realiza a diario, sino de manera exclusiva los días miércoles en las cinco grandes zonas geográficas que componen el departamento.

Haciendo cuentas, el mes de junio aportó 4 miércoles a la estadística, mientras que en lo que va de julio se sumaron otros 3. Esto significa que la impactante cifra de 47 toneladas se acopió en un lapso neto de apenas siete jornadas de trabajo en las calles.

Al respecto, desde el municipio recordaron las palabras del intendente Miodowsky durante el lanzamiento del programa, cuando enfatizó que “el éxito del plan dependerá fundamentalmente de la participación activa y a conciencia de los vecinos”. Hoy, los números demuestran que el mensaje caló hondo en la ciudadanía.

Con esta medida, Rivadavia no sólo busca optimizar el sistema de limpieza urbana tradicional, sino también impulsar una fuerte campaña de educación ambiental en el territorio, con la meta clara de posicionarse como uno de los departamentos con mayor compromiso ecológico de la provincia de San Juan.

Cómo sigue el programa en Rivadavia

El despliegue de "Rivadavia Separa" abarca la totalidad del mapa departamental. Los días miércoles, los camiones recolectores modifican su rutina habitual para dedicarse de forma única y exclusiva a retirar los residuos secos y reciclables.

El servicio cubre de manera simultánea los siguientes puntos estratégicos:

Zona Norte

Zona Sur

Zona Centro

Marquesado

La Bebida

Para sostener el ritmo de recolección y garantizar que el material llegue en condiciones óptimas a las plantas de tratamiento, desde el municipio renovaron el pedido de colaboración a los vecinos. Se solicita separar en bolsas diferenciadas y bien identificadas materiales limpios y secos como:

Papel y cartón (cajas, diarios, revistas).

(cajas, diarios, revistas). Plásticos (botellas de bebidas, envases cosméticos).

(botellas de bebidas, envases cosméticos). Vidrio (frascos, botellas enteras).

(frascos, botellas enteras). Metales (latas de conservas y de aluminio).

El valor de separar en origen

Desde la comuna explicaron la importancia técnica de que el vecino separe los residuos en su propia casa. La separación en origen resulta un eslabón fundamental e insustituible en la cadena del reciclaje.

Cuando estos elementos secos se mezclan en el mismo tacho con los residuos húmedos u orgánicos (como restos de comida o yerba), se contaminan de inmediato. Al mojarse o engrasarse, el papel, el cartón y ciertos plásticos pierden automáticamente su valor comercial y su capacidad de ser reutilizados, terminando inevitablemente enterrados en un basural.

Desde el municipio también recordaron que en el Parque de Rivadavia se encuentra un Punto Limpio, donde el vecino que se olvidó o que no pudo sacar los residuos secos el día miércoles para que se levanten, pueden ir cualquier día a dejar ese residuo seco en el punto limpio.