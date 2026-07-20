    • 20 de julio de 2026 - 12:20

    Rivadavia recuperó 47 toneladas de material reciclable en siete días de recolección diferenciada

    Fue a través del programa ‘Rivadavia Separa’ que el municipio de Rivadavia puso en marcha el mes pasado.

    En Rivadavia avanza con éxito el programa Rivadavia Separa.

    En Rivadavia avanza con éxito el programa 'Rivadavia Separa'.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El programa "Rivadavia Separa", impulsado por el municipio de Rivadavia, superó todas las expectativas iniciales. En apenas siete jornadas de recolección diferenciada en el departamento, los vecinos volcaron miles de kilos de cartón, plástico y vidrio al circuito de la economía circular.

    Leé además

    Obras en el departamento de Rivadavia.

    Rivadavia: avanza la urbanización en Villa San Roque y Villa Rodríguez Pinto
    Quini 6

    Cuatro apostadores de San Juan se repartieron más de $14,6 millones en el Quini 6

    Lo que comenzó como un ambicioso desafío de gestión ambiental se transformó, en pocas semanas, en un verdadero logro comunitario. El municipio de Rivadavia consolidó con éxito el arranque de "Rivadavia Separa", su nuevo programa de recolección diferenciada de residuos. Según el primer balance oficial emitido por la comuna, se lograron recolectar 47.000 kilos (47 toneladas) de materiales reciclables en tan solo 7 días de operatividad.

    En el Parque de Rivadavia hay un Punto Limpio para depositar materiales reciclables.

    En el Parque de Rivadavia hay un Punto Limpio para depositar materiales reciclables.

    El plan, que fue puesto en marcha el pasado 1 de junio por el intendente Sergio Miodowsky, generaba lógicas expectativas y cierta incertidumbre, ya que este tipo de políticas públicas suele requerir un largo proceso de adaptación cultural. Sin embargo, la respuesta de la comunidad rivadaviense fue inmediata y contundente, superando los pronósticos oficiales más optimistas.

    La clave del éxito: 7 miércoles de compromiso ciudadano

    Para entender la magnitud del logro, la clave reside en el diseño del cronograma. La recolección diferenciada no se realiza a diario, sino de manera exclusiva los días miércoles en las cinco grandes zonas geográficas que componen el departamento.

    Haciendo cuentas, el mes de junio aportó 4 miércoles a la estadística, mientras que en lo que va de julio se sumaron otros 3. Esto significa que la impactante cifra de 47 toneladas se acopió en un lapso neto de apenas siete jornadas de trabajo en las calles.

    Al respecto, desde el municipio recordaron las palabras del intendente Miodowsky durante el lanzamiento del programa, cuando enfatizó que “el éxito del plan dependerá fundamentalmente de la participación activa y a conciencia de los vecinos”. Hoy, los números demuestran que el mensaje caló hondo en la ciudadanía.

    Con esta medida, Rivadavia no sólo busca optimizar el sistema de limpieza urbana tradicional, sino también impulsar una fuerte campaña de educación ambiental en el territorio, con la meta clara de posicionarse como uno de los departamentos con mayor compromiso ecológico de la provincia de San Juan.

    Cómo sigue el programa en Rivadavia

    El despliegue de "Rivadavia Separa" abarca la totalidad del mapa departamental. Los días miércoles, los camiones recolectores modifican su rutina habitual para dedicarse de forma única y exclusiva a retirar los residuos secos y reciclables.

    El servicio cubre de manera simultánea los siguientes puntos estratégicos:

    • Zona Norte
    • Zona Sur
    • Zona Centro
    • Marquesado
    • La Bebida

    Para sostener el ritmo de recolección y garantizar que el material llegue en condiciones óptimas a las plantas de tratamiento, desde el municipio renovaron el pedido de colaboración a los vecinos. Se solicita separar en bolsas diferenciadas y bien identificadas materiales limpios y secos como:

    • Papel y cartón (cajas, diarios, revistas).
    • Plásticos (botellas de bebidas, envases cosméticos).
    • Vidrio (frascos, botellas enteras).
    • Metales (latas de conservas y de aluminio).

    El valor de separar en origen

    Desde la comuna explicaron la importancia técnica de que el vecino separe los residuos en su propia casa. La separación en origen resulta un eslabón fundamental e insustituible en la cadena del reciclaje.

    Cuando estos elementos secos se mezclan en el mismo tacho con los residuos húmedos u orgánicos (como restos de comida o yerba), se contaminan de inmediato. Al mojarse o engrasarse, el papel, el cartón y ciertos plásticos pierden automáticamente su valor comercial y su capacidad de ser reutilizados, terminando inevitablemente enterrados en un basural.

    Desde el municipio también recordaron que en el Parque de Rivadavia se encuentra un Punto Limpio, donde el vecino que se olvidó o que no pudo sacar los residuos secos el día miércoles para que se levanten, pueden ir cualquier día a dejar ese residuo seco en el punto limpio.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Actividades para los más pequeños en la Difunta Correa.

    Fin de semana en la Difunta Correa: juegos, peñas y talleres gratuitos para disfrutar en familia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    En Calingasta asistieron a 600 familias afectadas por el temporal de lluvia y nieve.

    El temporal de nieve y lluvia golpeó fuerte en el interior: Calingasta e Iglesia, los más afectados

    Por Fabiana Juarez
    El clima en San Juan continuará inestable durante este lunes y el martes, con lluvias aisladas y bajas temperaturas.

    Pronóstico en San Juan: las lluvias seguirán hoy y mañana, ¿cuándo sube la temperatura y mejoran las condiciones?

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Las personas mayores de Calingasta estrenaron nuevas canchas de tejo.

    Calingasta suma infraestructura para sus personas mayores: inauguraron nuevas canchas de tejo

    Por Fabiana Juarez