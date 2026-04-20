    • 20 de abril de 2026 - 13:54

    BFC de kickboxing: La sanjuanina Natacha Heredia logró el título argentino profesional

    La deportista de San Juan se impuso a la cordobesa Melina Ferreyra en el festival nacional de kickboxing realizado en Villa Carlos Paz, Córdoba.

    Feliz. Natacha Heredia se consagró campeona nacional de kickboxing en Carlos Paz.

    Feliz. Natacha Heredia se consagró campeona nacional de kickboxing en Carlos Paz.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La kickboxer sanjuanina Natacha Heredia logró el título argentino profesional (Bestia Fighting Championship) de kickboxing en la categoría hasta 58 kg al vencer a la cordobesa Melina Ferreyra por decisión del jurado en uno de los torneo de deportes de contacto más convocante del interior del país, que tuvo la participación de más de 400 competidores.

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    De regreso en San Juan, Natacha contó la experiencia vivida en Córdoba: “Fue un evento muy grande en el cual estuve peleando tres rounds de dos minutos por uno de descanso. La pelea salió por decisión unánime donde gané yo que estaba en el Rincón Rojo.

    Fue una pelea en la cual sentí que trabajé más, técnicamente más que nada, porque en el primer round como que nos medimos, pero sentí que conecté muchos más golpes y en el segundo round cuando he avanzado con el boxeo, mi rival ya me empezaba a clinchear, como que se hubiera cansado y ya cuando a mitad del tercer round le tiro una circular, una patada alta con la que casi la noqueo y ahí es donde la agarro en la red y ella puede zafar.

    COMBATE COMPLICADO

    En la última parte, ella lo único que hacía era clinchearme cuando le iba y cuando ella me quería venir al choque también hacía lo mismo, así que me tiraba un par de golpes pero yo siempre contrataqué, así que técnicamente estuve bien y la pelea se definió por puntos por decisión de los jueces y con ello salí campeona argentina en la modalidad de kickboxing.

    La verdad es un evento muy grande, muy importante el BFC. El lugar estaba repleto de gente y fue algo inolvidable, muy hermoso. Primero el careo y después la presentación de entrada, la pelea fue algo muy lindo. Últimamente vengo teniendo peleas profesionales, pero nunca fueron de la modalidad de kickboxing, lo que hice toda la vida.

    Había hecho dos peleas de full contact, dos K1 profesionales, pero nunca tuve la oportunidad de las modalidades que yo hago y ahora me llegó la oportunidad y pude coronarme campeona argentina profesional, o sea, fue algo inolvidable.

    FESTIVAL EN SAN JUAN

    El mismo sábado a la noche regresamos y seguí con actividad porque el domingo en San Juan había un torneo donde tuve dos alumnos; un chico 13 años, Mateo, que estuvo haciendo su primera pelea, la que fue empate y Carlos Gómez, que en este evento del Aldo Cantoni estuvo peleando por el título sanjuanino en la modalidad de full contact coronándose campeón sanjuanino.

    Estoy muy feliz por todo lo que sucedió el fin de semana. Agradezco a mis sponsors, a las personas que me apoyan siempre para poder lograr mis metas, al igual que a la Secretaría de Deporte por la ayuda que me brindan con los pasajes. Por ello hoy fui a visitar al subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo , para agradecer en persona y mostrar el cinturón de campeona que logré en Carlos Paz.

    Ahora, a seguir entrenando porque se me vienen muchísimas cosas mejores, me estoy entrenando a full, trabajando de lunes a viernes y me estoy preparando para el 10 de mayo para una pelea en Buenos Aires en K1. En esa jornada también estará peleando Carlos Gómez en Full Contact”. Ahora, a seguir entrenando porque se me vienen muchísimas cosas mejores, me estoy entrenando a full, trabajando de lunes a viernes y me estoy preparando para el 10 de mayo para una pelea en Buenos Aires en K1. En esa jornada también estará peleando Carlos Gómez en Full Contact”.

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