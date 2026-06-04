    • 4 de junio de 2026 - 19:17

    El Zonda Run: más que una carrera, toda una experiencia

    Este lunes cierran las inscripciones promocionales para ser parte de El Zonda Run. El 5 de julio, una prueba inédita en la Quebrada Rugiente.

    Desafío. El Zonda Run será una prueba más que singular para el calendario del running en San Juan.

    Desafío. El Zonda Run será una prueba más que singular para el calendario del running en San Juan.

    Foto:

    zonda
    Por Ariel Poblete

    Correr en El Zonda-Eduardo Copello no es para cualquiera. Mística, adrenalina, capacidad. Todo se tiene que mezclar en proporciones exactas y abriendo Julio, el running tendrá su bautismo en la Quebrada Rugiente con la primera edición de El Zonda Run. Un desafío especial, para terminar siendo parte de una experiencia única.

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    La chance de vivir una experiencia única corriendo dentro del histórico Autódromo El Zonda Eduardo Copello. Ser parte de una carrera diferente, donde recorrerán un circuito reconocido a nivel nacional, rodeado de montaña y adrenalina.

    Una propuesta innovadora que combina deporte, desafío personal y un entorno único, pensada tanto para corredores experimentados como para quienes buscan superarse por primera vez.

    El desafío es sumarse a este evento y correr donde normalmente rugen los motores. El espectáculo tiende fecha el 5 de julio, en el mítico autódromo "Eduardo Copello" donde se han realizado competiciones como TC, TC2000, Rally, Dakar, Vuelta de San Juan, Duatlon y varios eventos de caracter nacional e internacional.

    Una carrera de running donde vas a sentir la velocidad… pero con tus propias piernas. Curvas desafiantes, paisajes únicos y la emoción de competir en un circuito histórico. No es solo una carrera, es una experiencia.

    Con dos categorías: 6K y 12K. La primera de las categorías tendrá carácter participativo, mientras que en los 12K. En esta última serán cuatro las vueltas, con una exigencia distinta.

    Las inscripciones están abiertas y existe un cupo de 300 atletas, con todo el kit correspondiente. Apelando a eso, desde la organización que encabezan Jorge Tobal y Javier Riveros, se remarcó que este lunes 8 de junio vencerá el plazo para las Inscripciones Promocionales.

    Las inscripciones se podrán realizar online en https://cronometrajeinstantaneo.com/inscripciones/el-zonda-run-2026 o en forma presencial en ZONA FITNESS calle Sargento Cabral 1989 Rivadavia.

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