Tour de Francia: Carapaz se coronó como el nuevo Rey de la Montaña

El ecuatoriano ganó la etapa 20 del Tour de Francia y sentenció la lucha por las metas de montaña. Este domingo, final con Pogacar siendo leyenda.

Rey. El ecuatoriano Richard Carapaz se adueñó de la montaña en el Tour de Francia.

Richard Carapaz volvió a hacer historia al conquistar la etapa 20 del Tour de Francia 2026, un logro que también le permitió proclamarse ganador de la clasificación de la montaña. El ciclista del EF Education-EasyPost cruzó la meta en solitario en el legendario puerto de Alpe d'Huez, tras lanzar un ataque decisivo y aprovechar un tramo de descenso en los kilómetros finales para ampliar su ventaja sobre el resto de favoritos.

Remco Evenepoel terminó segundo, a 26 segundos, tras una gran ascensión final en la que dejó atrás a Tadej Pogacar e Isaac Del Toro. El belga confirmó así su segunda posición en la clasificación general, mientras Pogacar dedicó buena parte del tramo decisivo a acompañar a su compañero mexicano, que defendió el tercer puesto del podio frente a Paul Seixas.

La victoria representa el segundo triunfo de ‘La Locomotora del Carchi’ en esta edición de la ronda francesa y llegó en la considerada etapa reina, una de las jornadas más exigentes de toda la competencia.

Carapaz protagonizó una exhibición en la alta montaña al coronar en primer lugar los tres puertos de categoría especial del recorrido: el Col de la Croix-de-Fer, el Col du Télégraphe y el mítico Col du Galibier.

Rey de la Montaña Gracias a ese dominio absoluto en los ascensos, acumuló 156 puntos en la clasificación de la montaña, una cifra que lo convierte en inalcanzable para sus perseguidores cuando solo resta la última etapa hacia París. Con este resultado, el ecuatoriano aseguró matemáticamente el maillot de lunares rojos como campeón de la montaña del Tour de Francia 2026.