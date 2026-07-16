Tour de Francia: Victoria de Merlier en una etapa compleja y despedida de Gaviria

El ciclista belga Tim Merlier ganó otra etapa en el Tour de Francia el jueves, después de que varios corredores se cayeron al esprintar hacia la meta. El campeón defensor, Tadej Pogacar, evitó el accidente y mantuvo su importante ventaja en la clasificación general sobre Jonas Vingegaard tras 12 etapas.

Tour de Francia: Wærenskjold se quedó con la etapa 11 y Pogacar no se mueve en la cima

Fue la tercera victoria de etapa de Merlier en el Tour de este año y la sexta de su carrera. El neerlandés Olav Kooij terminó segundo y el belga Jasper Philipsen fue tercero.

Pogacar, cuatro veces campeón del Tour, se mantiene con ventaja de 3 minutos y 36 segundos sobre el dos veces campeón Vingegaard, y a 4:06 de ventaja sobre Remco Evenepoel, tercero. Pogacar había ampliado su ventaja en la general el martes tras otro ataque característico en la 10.ª etapa.

La 12.ª etapa fue un recorrido mayormente llano de 179 kilómetros (111 millas), con salida desde el circuito de Magny-Cours, que en su día albergó carreras de Fórmula 1, y llegada en Chalon-sur-Saône, en el este de Francia.

El Tour salió de un circuito de velocidad y terminó convertido en una carrera de eliminación. Durante buena parte de los 179 kilómetros entre Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, la duodécima etapa pareció avanzar por el camino previsto hacia otra resolución al sprint.

Sin embargo, Lidl-Trek decidió agitar el tablero, Quinn Simmons encendió la mecha y el pelotón llegó a la recta definitiva desordenado, fatigado y con muchos de los trenes rotos. En medio del caos apareció Tim Merlier, el hombre que mejor sabe orientarse cuando alrededor apenas queda orden, para imponer su potencia y levantar los brazos.

GAVIRIA AL PISO

La mala suerte volvió a estar presente para Fernando Gaviria en la etapa 12 del Tour de Francia 2026. El colombiano, del Caja Rural, era considerado favorito para llevarse el triunfo, el primero desde marzo de 2024, pero terminó en el suelo por un mal movimiento de un ciclista del Bahrain Victorious que, al correrse hacia la derecha, provocó la caída y la posible fractura de clavícula del esprinter colombiano.

Faltaban aproximadamente 500 metros para llegar a la línea de meta cuando el colombiano, que a falta de un kilómetro defendía su línea de carrera, encontró la ventana para lanzar su sprint y terminó en el piso: cayó de costado sobre su brazo izquierdo. En el incidente también se vieron involucrados ciclistas del Ineos Netcompany y del Uno-X-Mobility.