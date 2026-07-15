Tour de Francia: Wærenskjold se quedó con la etapa 11 y Pogacar no se mueve en la cima

Søren Wærenskjold se impuso en la etapa 11 del Tour de Francia, tras superar a Olav Kooij y Jasper Philipsen en un desenlace mucho más abierto de lo previsto. El noruego de Uno-X Mobility aprovechó una llegada caótica, sin un equipo capaz para el sprint, para conseguir una de las victorias más importantes de su carrera.
La jornada entre Vichy y Nevers también dejó un registro histórico. Los 161,3 kilómetros se completaron en 3:10:06, lo que supone una velocidad media aproximada de 50,91 km/h, la etapa en línea más rápida de la historia del Tour de Francia, por encima de los 50,356 km/h registrados en 1999 durante una jornada ganada por Mario Cipollini.
El noruego Soren Waerenskjold ganó este miércoles la etapa 11 del Tour de Francia entre Vichy y Nevers, una jornada que entró en la historia por convertirse en la más rápida de la prueba con una media de 50,91 km/h, mientras el esloveno Tadej Pogacar conservó el maillot amarillo y amplió otra marca de permanencia en el liderato.
La clasificación general no sufrió cambios en la jornada y Pogacar ya suma 60 días vestido de amarillo, la misma cifra que Miguel Indurain. El esloveno mantiene a Jonas Vingegaard a 3.36 minutos, a Remco Evenepoel a 4.06 y a Juan Ayuso a 4.22.
Waerenskjold, corredor del Uno X Mobility y nacido en Mandal hace 26 años, resolvió al esprint una etapa de 156,8 kilómetros. El noruego superó al neerlandés Olav Kooij, del Decathlon, y al belga Milan Fretin, del Cofidis.
Jasper Philipsen había cruzado en tercer lugar, pero fue relegado al puesto 109 después de propinar un codazo a un rival.