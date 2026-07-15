    • 15 de julio de 2026 - 18:09

    Tour de Francia: Wærenskjold se quedó con la etapa 11 y Pogacar no se mueve en la cima

    El ciclista noruego fue el mejor del parcial del Tour de Francia y en la General no hay modificaciones.

    Definición. En el Tour de Francia hubo victoria noruega. En la General, Pogacar no se mueve.

    Definición. En el Tour de Francia hubo victoria noruega. En la General, Pogacar no se mueve.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Søren Wærenskjold se impuso en la etapa 11 del Tour de Francia, tras superar a Olav Kooij y Jasper Philipsen en un desenlace mucho más abierto de lo previsto. El noruego de Uno-X Mobility aprovechó una llegada caótica, sin un equipo capaz para el sprint, para conseguir una de las victorias más importantes de su carrera.

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    La jornada entre Vichy y Nevers también dejó un registro histórico. Los 161,3 kilómetros se completaron en 3:10:06, lo que supone una velocidad media aproximada de 50,91 km/h, la etapa en línea más rápida de la historia del Tour de Francia, por encima de los 50,356 km/h registrados en 1999 durante una jornada ganada por Mario Cipollini.

    El noruego Soren Waerenskjold ganó este miércoles la etapa 11 del Tour de Francia entre Vichy y Nevers, una jornada que entró en la historia por convertirse en la más rápida de la prueba con una media de 50,91 km/h, mientras el esloveno Tadej Pogacar conservó el maillot amarillo y amplió otra marca de permanencia en el liderato.

    La clasificación general no sufrió cambios en la jornada y Pogacar ya suma 60 días vestido de amarillo, la misma cifra que Miguel Indurain. El esloveno mantiene a Jonas Vingegaard a 3.36 minutos, a Remco Evenepoel a 4.06 y a Juan Ayuso a 4.22.

    Waerenskjold, corredor del Uno X Mobility y nacido en Mandal hace 26 años, resolvió al esprint una etapa de 156,8 kilómetros. El noruego superó al neerlandés Olav Kooij, del Decathlon, y al belga Milan Fretin, del Cofidis.

    Jasper Philipsen había cruzado en tercer lugar, pero fue relegado al puesto 109 después de propinar un codazo a un rival.

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