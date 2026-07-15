Dibu Martínez tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra: "Jugamos con el cuchillo entre los dientes"

El arquero destacó el esfuerzo del equipo en la histórica victoria por las semifinales y valoró el regreso de la Selección a una definición mundialista.

Compartir







Después de la histórica victoria frente a Inglaterra, Dibu Martínez expresó su satisfacción por el rendimiento de la Selección argentina y resaltó la dificultad del rival. El arquero remarcó que el equipo jugó “como una semifinal, con el cuchillo entre los dientes”, en un partido que exigió al máximo a todos los jugadores.

El marplatense se refirió a los comentarios sobre el sorteo y los rivales que le tocaron a la Argentina después de la fase de grupos. “Mucho se habla de los rivales que nos habían tocado después de la fase de grupos, pero ahí te das cuenta lo difícil que es un Mundial: si los demás no ganan, es difícil enfrentar a los mejores”, explicó.

El análisis de Dibu tras el triunfo ante Inglaterra El arquero reconoció la jerarquía del seleccionado inglés y valoró el dominio que ejerció el equipo argentino durante el encuentro. “La verdad es que hoy jugamos contra una gran selección que tenía dos/tres equipos, los conozco desde hace años, y lo dominamos”, afirmó.

Martínez también destacó la actitud del plantel en una instancia decisiva: “Jugamos como una semifinal, con el cuchillo entre los dientes”.