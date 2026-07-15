The Sun calentó la previa y advirtió a Inglaterra por los "10 trucos sucios" del Dibu

La prensa inglesa comenzó a jugar su propio partido antes de Argentina-Inglaterra . A pocas horas de la semifinal del Mundial, el diario británico The Sun publicó una nota dedicada a Emiliano “Dibu” Martínez y pidió especial atención sobre los recursos que utiliza para incomodar a sus adversarios.

Los provocadores titulares de los diarios ingleses sobre el árbitro de Argentina-Inglaterra para la semifinal del Mundial 2026

Con un título provocador, el tabloide enumeró los “10 trucos sucios” que, según su interpretación, Inglaterra y Harry Kane deberán superar para llegar a la final. Además, presentó al arquero argentino como una de las amenazas principales que afrontará el conjunto británico.

El enfoque deja en evidencia la preocupación que genera el Dibu en una instancia decisiva. Martínez fue determinante en la conquista del Mundial de Qatar 2022 y construyó buena parte de su fama internacional en las definiciones por penales, donde combina capacidad para atajar con una intensa batalla psicológica frente a los ejecutantes.

El medio repasó diferentes actitudes que el arquero utiliza antes y durante una ejecución desde los doce pasos:

El Dibu Martínez celebra con uno de sus característicos bailes, parte del juego psicológico con el que busca imponerse en los momentos de máxima presión.

The Sun recordó especialmente la semifinal de la Copa América 2021 frente a Colombia, cuando Martínez atajó tres penales y quedó inmortalizada su estrategia verbal para ingresar en la cabeza de los pateadores.

También mencionó la definición del Mundial de Qatar ante Francia. En aquella tanda, el argentino demoró uno de los remates al arrojar la pelota lejos antes de la ejecución de Aurélien Tchouaméni, quien finalmente desvió su disparo.

La advertencia para Harry Kane y sus compañeros

La publicación sostuvo que Inglaterra deberá prepararse mentalmente para no entrar en el juego del arquero. El principal apuntado es Harry Kane, referente y habitual ejecutante de penales del conjunto británico.

Para el diario, el Dibu no se limita a intentar adivinar la dirección de los remates: observa fijamente a los jugadores, dialoga con ellos y busca trasladarles toda la presión del momento.

El medio también señaló que las modificaciones reglamentarias impulsadas por la IFAB limitaron algunas conductas de los arqueros durante los penales. Sin embargo, consideró que Martínez siempre intenta llevar las reglas hasta el límite permitido.

El Dibu, un rival demasiado conocido en Inglaterra

El temor de la prensa británica tiene una particularidad: el arquero argentino no es un desconocido para los ingleses. Martínez juega en Aston Villa y desarrolló gran parte de su carrera en ese país, por lo que tanto sus virtudes como su personalidad son ampliamente conocidas.

Pero con la camiseta argentina logró llevar su figura a otra dimensión. Sus actuaciones decisivas, sus celebraciones y su capacidad para imponerse en los momentos de mayor tensión lo convirtieron en un protagonista habitual de los grandes partidos.

La nota de The Sun terminó agregando temperatura a una semifinal que ya estaba cargada de historia. Mientras desde Inglaterra alertan a Kane y compañía sobre las provocaciones del arquero, Argentina vuelve a depositar su confianza en un jugador que parece disfrutar especialmente cuando todo se vuelve incómodo.

Y si el encuentro llega a los penales, la advertencia británica será todavía más clara: el Dibu también juega antes de que el rival patee la pelota.