Argentina-Inglaterra: por qué recomiendan tener algo dorado durante la semifinal

A pocas horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra , una nueva cábala comenzó a multiplicarse en las redes sociales: llevar algún objeto dorado durante el partido que definirá al segundo finalista del Mundial 2026.

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No es necesario cambiar la camiseta albiceleste ni vestirse completamente de ese color. Según la recomendación viral, alcanza con usar una cadena, un anillo, una pulsera, un reloj o incluso guardar un pequeño llavero dorado en el bolsillo.

La propuesta surgió a partir de una interpretación del astrólogo Juan Cruz Sirius, conocido en redes como “Astrología con rigurosidad”. Su análisis está relacionado con el tránsito de la Luna por Leo durante el encuentro entre la Selección e Inglaterra.

Dentro de la astrología, Leo es un signo regido por el Sol. Por esa razón, el dorado se vincula simbólicamente con la vitalidad, la confianza, el liderazgo, la fortaleza y la capacidad de sobresalir en momentos decisivos.

El astrólogo también señaló que Argentina disputó diez partidos mundialistas bajo una configuración similar y obtuvo siete victorias, dos empates y una derrota. De todos modos, aclaró que se trata de una lectura simbólica y no de una garantía sobre el resultado.

Qué objeto dorado se puede llevar

Entre las opciones compartidas por los usuarios aparecen:

Una cadena o medalla.

Un anillo o alianza.

Una pulsera o reloj con detalles dorados.

Un llavero guardado en el bolsillo.

Una cinta o prendedor junto a la camiseta argentina.

La recomendación no sostiene que el objeto pueda cambiar lo que ocurra en la cancha. Se presenta como un gesto de optimismo y una forma colectiva de acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

La propuesta rápidamente se sumó al amplio repertorio de rituales mundialistas: mirar los partidos siempre en el mismo lugar, usar una camiseta determinada, repetir una comida o mantener exactamente el mismo grupo de personas frente al televisor.

Esta vez, la consigna es sencilla: tener algo dorado cerca cuando comience Argentina-Inglaterra. Porque en una semifinal del mundo, y con la ansiedad en su punto máximo, cualquier pequeño ritual sirve para alimentar la ilusión.