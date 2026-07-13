¿Argentina o Inglaterra? La IA predijo el ganador y los autores de los goles

Inglaterra y Argentina reeditarán una rivalidad que trasciende lo futbolístico, alimentada por un contexto político e histórico que lo convertirá en mucho más que un partido. El Mundial 2026 los pondrá frente a frente en el marco de las semifinales del certamen, en el que sin dudas se transformará en un duelo muy caliente de afuera hacia adentro.

Llegada esta instancia de la competencia de selecciones, la Albiceleste viene mejor en resultados, ya que acumula cartón lleno: ganó todos los partidos que disputó en esta edición. Al mismo tiempo, los Three Lions arriban mejor en juego, pues Argentina no ha mostrado todavía el rendimiento colectivo brillante que sí dio en la Copa del Mundo anterior.

A pocos días de esta semifinal del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial lanzó su predición del partido, luego de evaluar una serie de factores que involucran a ambos seleccionados. La supercomputadora cruzó variantes de la previa del juego y arrojó su clasificado y el resultado exacto que considera adecuado para el enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina.

Argentina e Inglaterra se reencuentran tras 21 años [Foto: Getty] De acuerdo al estudio realizado por la IA, Argentina vencerá por 2-1 a Inglaterra y lo eliminarádel Mundial 2026, en el encuentro que se celebrará en el Mercedes-Benz Stadium. Según la simulación del robot, el equipo de Lionel Scaloni lo resolverá en los noventa minutos de tiempo regular, sin la necesidad de llevar el compromiso a tiempo extra o penales.

Al construir un modelo de un posible desarrollo de la semifinal, la tecnología adujo que Harry Kane, Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez anotarían los goles de la tarde del miércoles. Inglaterra comenzaría ganando el encuentro gracias a un gol de penal de su centrodelantero, y Argentina lo remontaría con su defensor y su nueve para llevarse el boleto a la final.