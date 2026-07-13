El comercio sanjuanino tendrá horarios flexibles por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La expectativa por la semifinal del Mundial 2026, en la que la Selección argentina enfrentará a Inglaterra, también tendrá impacto en la actividad comercial de San Juan. A través de un comunicado, el sector Comercio de la Federación Económica de San Juan (FESJ) confirmó que no habrá una modalidad única de atención y que cada establecimiento podrá definir el horario que considere más conveniente para su funcionamiento.

La entidad precisó que durante la mañana del miércoles 15 de julio los comercios trabajarán con normalidad. En cambio, a partir de las 16, horario en el que comenzará el encuentro mundialista, cada comerciante tendrá libertad para decidir si mantiene abierto su local o si retoma la atención una vez finalizado el partido.

En el comunicado, la FESJ remarcó que la medida busca respetar la autonomía de cada empresa para organizar su actividad. "Cada establecimiento podrá adoptar el horario que considere más conveniente para su actividad y su empresa", señaló la institución, que además expresó su apoyo a la Selección con el mensaje "¡Vamos Argentina!".

La decisión llega en la antesala de uno de los encuentros más esperados del torneo. Argentina, vigente campeona del mundo, buscará un lugar en la final cuando enfrente a Inglaterra este miércoles desde las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Desde la Federación también reafirmaron su "compromiso con la libertad de trabajar, el respeto a las decisiones de cada comerciante y el servicio a los clientes", por lo que recomendaron a los consumidores tener en cuenta que la atención durante la tarde dependerá de la decisión de cada negocio.