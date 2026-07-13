    • 13 de julio de 2026 - 12:36

    El astrólogo de Boca y su predicción para Argentina vs Inglaterra: "Que se prepare"

    Giorgio Armas aseguró que la semifinal entre Argentina e Inglaterra será muy pareja. Auguró una posible definición por penales y pronosticó una gran actuación de Lionel Messi.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra no deja de crecer y, como suele ocurrir en las grandes citas, también aparecen las predicciones. En esta oportunidad, Giorgio Armas, conocido como “el astrólogo de Boca”, compartió su pronóstico para el encuentro y aseguró que será un duelo cargado de tensión, con Lionel Messi como una de las grandes figuras.

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    El pronóstico del astrólogo: un partido que podría definirse por penales

    A través de su cuenta de X, Giorgio Armas sostuvo que la semifinal será muy pareja y que el pase a la final podría resolverse desde los doce pasos. El astrólogo recordó que ya había anticipado este escenario y volvió a destacar el papel que tendría Emiliano “Dibu” Martínez en una eventual definición.

    “¡Predicción cumplida! ¿Hace cuánto lo dije? Que se prepare el Dibu que vamos a los penales”, escribió el especialista, alimentando el debate entre los hinchas argentinos.

    Sin embargo, Armas evitó anticipar cuál sería el desenlace de esa hipotética tanda. Según explicó, el equilibrio entre ambos equipos hace difícil prever quién terminará imponiéndose en uno de los partidos más esperados del torneo.

    El respaldo a Messi antes de un duelo decisivo

    Además de referirse a una posible definición por penales, el astrólogo destacó el papel que podría tener Lionel Messi frente a Inglaterra. En diálogo con TN, aseguró que el capitán argentino está preparado para ofrecer una actuación sobresaliente.

    “Hay que prepararnos para el mejor partido de Leo”, afirmó Armas, convencido de que el rosarino será determinante en la semifinal.

    Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en un partido con una enorme carga histórica y deportiva. Ambos llegan con la ilusión de alcanzar la final del Mundial 2026, en un cruce que promete emociones de principio a fin. Mientras los hinchas hacen sus propios pronósticos, las palabras del astrólogo de Boca sumaron un nuevo ingrediente a una previa cargada de expectativa.

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