Equipo confirmado y sorpresa: Giuliano Simeone reemplaza a De Paul ante Inglaterra

El entrenador movió una pieza histórica del ciclo para la semifinal: Giuliano será titular por la derecha y Rodrigo comenzará en el banco.

Lionel Scaloni confirmó el equipo de la Selección argentina para enfrentar a Inglaterra por la semifinal del Mundial y sorprendió con una modificación de peso: Giuliano Simeone ingresará por Rodrigo De Paul, uno de los referentes del ciclo y habitual socio de Lionel Messi.

La Albiceleste mantendrá la defensa y el resto del mediocampo que viene utilizando, pero sumará la intensidad, el recorrido y la presión de Simeone sobre la banda derecha. De Paul, que había sido sustituido durante los últimos dos partidos, esperará su oportunidad entre los suplentes.

El equipo confirmado de Argentina El 11 inicial de Scaloni. (Foto: Sudanalytics) Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La decisión coloca a Simeone en uno de los partidos más importantes de su carrera y representa una apuesta por mayor despliegue para contener las subidas inglesas, presionar la salida rival y acompañar a Molina por el sector derecho.