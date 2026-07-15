    • 15 de julio de 2026 - 14:30

    Equipo confirmado y sorpresa: Giuliano Simeone reemplaza a De Paul ante Inglaterra

    El entrenador movió una pieza histórica del ciclo para la semifinal: Giuliano será titular por la derecha y Rodrigo comenzará en el banco.

    Sorpresa total: Simeone será titular y De Paul irá al banco

    Sorpresa total: Simeone será titular y De Paul irá al banco

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lionel Scaloni confirmó el equipo de la Selección argentina para enfrentar a Inglaterra por la semifinal del Mundial y sorprendió con una modificación de peso: Giuliano Simeone ingresará por Rodrigo De Paul, uno de los referentes del ciclo y habitual socio de Lionel Messi.

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    La Albiceleste mantendrá la defensa y el resto del mediocampo que viene utilizando, pero sumará la intensidad, el recorrido y la presión de Simeone sobre la banda derecha. De Paul, que había sido sustituido durante los últimos dos partidos, esperará su oportunidad entre los suplentes.

    El equipo confirmado de Argentina

    El 11 inicial de Scaloni. (Foto: Sudanalytics)

    El 11 inicial de Scaloni. (Foto: Sudanalytics)

    Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

    La decisión coloca a Simeone en uno de los partidos más importantes de su carrera y representa una apuesta por mayor despliegue para contener las subidas inglesas, presionar la salida rival y acompañar a Molina por el sector derecho.

    Argentina jugará desde las 16 en Atlanta y buscará clasificarse a la final, donde ya espera España.

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