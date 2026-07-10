    • 10 de julio de 2026 - 16:51

    Tour de Francia: el belga Merlier se quedó con la séptima etapa

    Tim Merlier se impuso al sprint en el Tour de Francia en final agitado con cierre en Burdeos. Sigue al frente Pogacar en la General.

    Victoria. Tim Merlier se quedó con la etapa en Burdeos tras un final al sprint.

    Victoria. Tim Merlier se quedó con la etapa en Burdeos tras un final al sprint.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El belga Tim Merlier se impuso en un reñido sprint para ganar la ‌séptima etapa del Tour ‌de Francia el viernes, superando a Soren Waerenskjold en la línea de meta con un sprint final vertiginoso en Burdeos.

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    Merlier (Soudal Quick-Step) esperó su oportunidad mientras los compañeros de equipo de Waerenskjold, el Uno-X Mobility, le preparaban el terreno para el sprint final, y lanzó un ataque en los últimos 200 metros para superar al ‌noruego.

    "Fue un caos colocarse en posición. Pero lo conseguí, gracias al equipo", declaró Merlier, de 33 años, tras la cuarta victoria de etapa ‌de su carrera en el ‌Tour. "Éramos el único equipo, junto con Alpecin, que trabajó para frustrar la escapada, así que me alegro de que no haya ganado otro equipo".

    Su compañero Bert van Lerberghe abandonó la carrera antes de la etapa ‌llana de 175,1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos, y Merlier había publicado en Instagram que intentaría ganar en su honor.

    Merlier se mantuvo en el pelotón, siguiendo de cerca a otro sprinter como Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), después de que Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba atacaron justo después de la salida oficial.

    El pelotón comenzó a recortar distancias tras la breve subida a la Côte de Beguey y neutralizó la escapada a 18 kms de la meta, tras haberles seguido ‌durante 157 kms.

    Los intentos de escapada de última hora de los corredores del Uno-X Mobility fueron rápidamente frustrados por el pelotón, que entró en los últimos cinco kilómetros en Burdeos a una velocidad de más de ‌60 kms/h.

    En el último kilómetro, Philipsen lideró brevemente el sprint con un ataque, pero no pudo mantener el ritmo ‌cuando Merlier se lanzó, terminando quinto, mientras que Biniam Girmay se hizo con el tercer puesto.

    La carrera continúa el sábado con otra etapa llana, un recorrido de 180,4 kms entre Périgueux y Bergerac.

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