Tour de Francia: Llegó la ansiada hora de Latinoamérica con la victoria de Richard Carapaz

Por fin Latinoamerica se pudo reencontrar con la victoria en el Tour de Francia , luego de la gran actuación del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz que le permitió imponerse en la decimoctava etapa de 185.2 kilómetros y de alta montaña entre las localidades de Voiron y Orcières-Merlette.

Carapaz, de 33 años y perteneciente al equipo EF Education-EasyPost, cruzó solitario la meta y ganó dos posiciones para ubicarse décimo en la clasificación general individual, a 21 minutos del esloveno del UAE Team Emirates-XRG, Tadej Pogacar, que es líder con acumulado de 64:35:13.

El colombiano mejor clasificado es el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany INEOS) en el puesto 15, a 48 minutos y 46 segundos; y el segundo el boyacense Éiner Rubio (Movistar Team) en el 27, a 1:38:41. El huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) ocupa la casilla 37, a 2:06:00; y su compañero de equipo, el antioqueño Sergio Higuita, la 44 a 2:18:32.

Richard Carapaz siguió demostrando por qué es uno de los reyes de las montañas en el ciclismo profesional, y lo hizo este 23 de julio en el Tour de Francia 2026.

El ecuatoriano logró la victoria en la etapa 18, Voiron > Orcières-Merlette, gracias a su increíble desempeño como escalador. También recibió el premio al ciclista más combativo de la etapa, la segunda vez que lo gana en esta edición del Tour.

Con cinco escapados en el último puerto de la jornada, el propio Carapaz, Tobias Johannessen, Matteo Jorgenson, Mauro Schmid y Valentin Paret Peintre, el campeón olímpico en Tokio 2020 tuvo que atacar dos veces para firmar el triunfo. El primer intento llegó a 4,1 km de meta, pero el francés Paret Peintre, uno de sus principales rivales por el maillot de la montaña, pudo cortarle. Sin embargo, la 'Locomotora de Carchi' lanzó otro cambio de ritmo a 3,5 kilómetros. Un golpe que fue definitivo.

Inalcanzable para el grupo, Richard Carapaz cruzó la meta aplaudiendo y abriendo los brazos. Consiguió así la segunda victoria de etapa de su carrera en el Tour de Francia. La primera fue la etapa 17 del Tour de Francia 2024 (Saint-Paul-Trois-Châteaux › Superdévoluy), en una edición en la que se logró el maillot de la montaña.

En este Tour 2026 también está en la pugna por ser el rey de la montaña. Se mantiene en la tercera plaza de esta clasificación, con 63 puntos, a solo siete de Tadej Pogacar.

Tras esta etapa, no hubo grandes cambios en la general, en la que el esloveno sigue dominando. Precisamente el esloveno abrazó a Carapaz, que además, escaló al top-10 de la general, mientras esperaban al podio mientras le repetía: "¡Te lo dije!".

En una situación similar en la etapa 10, en la que Carapaz buscó la victoria, se interpuso en su camino el que es considerado como mejor ciclista de la actualidad. Pogacar ganó entonces, pero le aseguró al ecuatoriano que su momento llegaría.

Y definitivamente llegó ocho etapas después.

La ronda gala tendrá este viernes la disputa de su decimonovena y antepenúltima jornada, de 127.9 kilómetros con salida en Gap y final montañoso de categoría especial en el mítico Alpe d’Huez, donde solamente un colombiano ha podido ganar: ‘Lucho’ Herrera el 16 de julio de 1984, durante la etapa 17.