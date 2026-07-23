La carta de Infantino a la Selección: felicitaciones tras la final del Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA , envió una carta a Claudio “Chiqui” Tapia para felicitar a la Selección argentina por el subcampeonato conseguido en el Mundial 2026. En su mensaje, destacó el desempeño de la Albiceleste, el trabajo de Lionel Scaloni y el acompañamiento de los aficionados durante toda la competencia.

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La Asociación del Fútbol Argentino difundió la misiva este jueves, pocos días después de la derrota por 1 a 0 frente a España en la final disputada en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey. El encuentro se resolvió durante el tiempo suplementario y dejó al seleccionado nacional con la medalla de plata.

En el comienzo de la carta, el titular de la FIFA recordó la final jugada el domingo 19 de julio y felicitó a la Argentina por haber conseguido un nuevo resultado destacado para el fútbol nacional.

Infantino también calificó al Mundial 2026 como una celebración que permanecerá en la memoria por los partidos disputados, la aparición de nuevos talentos, la presencia de grandes figuras y el ambiente generado por los estadios colmados.

Dentro de ese contexto, afirmó que la actuación de la Selección argentina tuvo una participación decisiva para convertir al torneo en un espectáculo capaz de atraer a millones de aficionados alrededor del mundo.

El reconocimiento no estuvo dirigido únicamente al presidente de la AFA. Infantino le pidió a Tapia que transmitiera sus felicitaciones a:

Los jugadores del seleccionado.

Lionel Scaloni.

Los integrantes de los cuerpos técnico y médico.

Los hinchas que acompañaron al equipo durante la competencia.

Un mensaje sobre el futuro del fútbol argentino

En otro tramo de la carta, el dirigente valoró el trabajo constante, la profesionalidad, el compromiso y la pasión que rodearon la campaña de la Albiceleste.

Además, consideró que esos elementos permiten imaginar “un futuro muy prometedor” y anticipó que podrían abrir el camino hacia nuevos logros para el fútbol argentino.

El mensaje también representó un reconocimiento institucional a la conducción de Claudio Tapia y al crecimiento alcanzado por las selecciones nacionales durante los últimos años. La carta concluyó con los deseos de Infantino para las próximas competencias y con la expectativa de reencontrarse pronto con el presidente de la AFA.

El presidente de la FIFA destacó el trabajo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y aficionados durante la Copa del Mundo.

Argentina terminó entre las mejores del Mundial

La Selección llegó al último partido del torneo después de superar a Inglaterra en las semifinales. En la definición, España se impuso por la mínima durante el tiempo suplementario y se quedó con el título mundial.

Pese a la derrota, Argentina volvió a ocupar un lugar entre las dos mejores selecciones del planeta. Esa campaña fue el eje de la carta remitida por Infantino, quien remarcó el aporte realizado por el equipo de Scaloni al desarrollo y la trascendencia internacional del Mundial 2026.

De esta manera, el presidente de la FIFA convirtió el resultado deportivo en un mensaje de reconocimiento: felicitó a la delegación argentina por la medalla de plata y dejó planteada su confianza en la continuidad de un ciclo que volvió a llevar al seleccionado hasta la final de una Copa del Mundo.