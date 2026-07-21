    • 21 de julio de 2026 - 19:20

    Gianni Infantino felicitó a la Selección argentina tras el Mundial: "Un espíritu de lucha inspirador"

    El presidente de la FIFA Gianni Infantino publicó un sentido posteo en sus redes sociales donde elogió la campaña del equipo de Scaloni.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La actuación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo no pasó desapercibida para la cúpula del fútbol mundial. Tras el cierre del torneo y la consagración del nuevo campeón, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, utilizó sus canales oficiales para enviarle un caluroso mensaje de reconocimiento a la Albiceleste.

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    A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el dirigente suizo ponderó el camino del conjunto de Lionel Scaloni, que volvió a ubicarse entre los dos mejores del planeta tras obtener el título de Qatar 2022.

    “¡Qué Copa Mundial de la FIFA tan increíble para Argentina!”, comenzó Infantino en su escrito. Y agregó: “Remontadas inolvidables y un espíritu de lucha inspirador para millones de personas que regaló a los aficionados al fútbol de todo el mundo momentos que nunca olvidarán”.

    El titular de la FIFA hizo hincapié en la capacidad de la Selección para sostenerse en lo más alto del mapa futbolístico a lo largo del ciclo, un logro que pocos seleccionados pudieron repetir en la historia reciente.

    “Volver a la final de la Copa Mundial de la FIFA tras levantar el trofeo en 2022 es una prueba de su excelencia duradera”, remarcó Infantino.

    Para cerrar su posteo, el directivo agradeció el compromiso del plantel y el fervor transmitido desde las tribunas: “Gracias por ayudar a que este Mundial haya sido tan especial y por competir con tanta pasión hasta el final ”.

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