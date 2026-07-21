El Velódromo Vicente Chancay recibirá la segunda fecha de la temporada de pista del ciclismo sanjuanino

La competencia se disputará el sábado desde las 16 en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. La jornada rendirá homenaje a José Carlos Rufino y reunirá a los mejores pedalistas de la provincia.

El ciclismo sanjuanino volverá a tener acción el próximo sábado 25 de julio con la disputa de la segunda fecha de la temporada 2026 de ciclismo de pista, que se desarrollará en el Velódromo Vicente Alejo Chancay y tendrá como organizador al Club Sportivo Sol Naciente Villa Flora.

La jornada deportiva será, además, un homenaje a Don José Carlos Rufino, una figura vinculada al ciclismo local que falleció en el mes de mayo pasado.

Desde la Federación Ciclista Sanjuanina informaron que la concentración de los ciclistas será a las 15, mientras que la primera prueba comenzará a las 16. Se espera la participación de corredores de distintas categorías, quienes buscarán sumar puntos importantes para el campeonato de pista 2026.

Un homenaje especial Uno de los momentos más emotivos de la jornada será el reconocimiento a José Carlos Rufino, en homenaje a su aporte al desarrollo del ciclismo sanjuanino.

La competencia combinará el espectáculo deportivo con este reconocimiento, en una jornada que promete reunir a deportistas, dirigentes, familiares y aficionados al ciclismo.