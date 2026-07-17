Tour de Francia: el suizo Mauro Schmid se quedó con la etapa, Pogacar al tope

El suizo Mauro Schmid, superviviente de la escapada del día, ganó la decimotercera etapa del Tour de Francia al superar al esprint al colombiano Harold Tejada , este viernes en Belfort, donde Tadej Pogacar siguió cómodamente como líder de la general.

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Al cruzar la meta, el corredor suizo levantó un momento la rueda delantera de su bicicleta para ponerse solo apoyado en la trasera, un gesto acrobático para canalizar su alegría tras haber perdido por muy poco una etapa del Tour el año pasado en Toulouse.

"He trabajado muy duro conseguir este triunfo. El año pasado me había quedado muy cerca de ello", declaró el ciclista de Bülach, una localidad del cantón de Zurich.

Su director deportivo, Mathew Hayman, estaba también feliz por un "chico muy inteligente".

"Cuando estás cerca de una victoria en el Tour de Francia no sabes si en el futuro tendrás otra oportunidad. Hoy ha podido demostrar todo su talento", celebró.

Schmid, del equipo Jayco-Aula, consigue así su primera victoria en la Grande Boucle, en esta etapa que incluía la subida del Ballon d'Alsace y que estuvo marcada por una amplia escapada que llegó a contar con hasta 57 integrantes, antes de ir reduciéndose.

El británico Tom Pidcock, el mejor situado en la general entre los corredores de esa escapada (10º a 11:49 del maillot amarillo en la salida del día), acabó finalmente tercero y consigue un impulso importante en la clasificación antes de las dos etapas de montaña previstas este fin de semana.

El pelotón entró en meta a 7 minutos y 33 segundos del ganador, en una etapa rápida, con una media de 50 km/h, a pesar de la presencia en el trazado de un puerto de nueve kilómetros.

El esloveno Tadej Pogacar, que aspira a un quinto título en el Tour y al tercero de manera consecutiva, conserva el maillot amarillo y su ventaja de 3 minutos y 36 segundos sobre el segundo, el danés Jonas Vingegaard.

Tercero sigue a 4:06 el belga Remco Evenepoel y la principal novedad en la pelea de los favoritos es la subida de Pidcock al cuarto lugar, a 4:15 del liderato.

El sábado, el Tour de Francia tendrá su decimocuarta etapa, entre Mulhouse y Le Markstein Fellering, en una auténtica etapa de montaña (155 km con 3.800 m de desnivel), con cuatro puertos en el programa, tres de ellos de primera categoría.