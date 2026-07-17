Alianza ganó en Santa Lucía y quedó como único líder del Clausura del fútbol local a la espera de Colón Junior

La quinta fecha del Torneo Clausura de la Primera División del fútbol sanjuanino comenzó este viernes c on una jornada cargada de goles y dejó a Alianza como único líder del campeonato , al menos de manera provisoria, a la espera de los encuentros que completarán la fecha por la noche.

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El Clausura que lideran Colón y Alianza, disputará la fecha 5 durante la tarde y noche del viernes

El Lechuzo derrotó 1 a 0 a San Lorenzo de Ullum gracias al gol convertido por Fabián Carrizo a los 4 minutos del segundo tiempo. Con este triunfo alcanzó los 15 puntos y se consolidó en lo más alto de la tabla.

El principal perseguidor es Trinidad, que protagonizó una de las goleadas de la jornada al imponerse 4 a 1 sobre Sarmiento de Zonda. Lorenzo Aballay abrió el camino para el León, mientras que Franco Lucero fue la gran figura del encuentro al marcar un triplete. Mariano Moreno anotó el descuento para el conjunto zondino.

Otro que festejó fue Marquesado, que consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar 2 a 1 a Carpintería. Nicolás Saavedra y Carlos Cabaña marcaron para el Tricolor, mientras que Nahuel Sánchez convirtió el tanto del elenco pocitano.

En Chimbas, Peñarol también sumó de a tres al vencer 2 a 1 a Juventud Zondina. Enzo Arce fue el autor de los dos goles del Bohemio, mientras que Daniel Tejada había puesto en ventaja transitoriamente al conjunto visitante.

Minero, por su parte, superó 2 a 1 a López Peláez. Carlos Méndez convirtió los dos tantos del ganador, mientras que Nicolás Yevsin descontó para el equipo de Alto de Sierra.

En otro de los partidos, Villa Ibáñez derrotó por un ajustado 3 a 2 a Defensores de Argentinos. Los goles del conjunto ullunero fueron obra de Cortéz, Molina y Kevin Bronvale, mientras que Cáceres y Manrique marcaron para el Defe.

La jornada también dejó un atractivo empate 2 a 2 entre Rivadavia y Atenas. Riveros y González anotaron para el Rojo, mientras que Romera y Lépez marcaron para el Mirasol.

Así quedó la tabla del Clausura del fútbol local

Con estos resultados, Alianza lidera el Torneo Clausura con 15 puntos, seguido por Trinidad y Colón Junior con 12. Más atrás aparecen Rivadavia con 11, Atenas y Minero con 10, mientras que Desamparados tiene 9, Marquesado y López Peláez suman 7 unidades, entre las principales posiciones.

La quinta fecha se completará este viernes por la noche con dos encuentros. Desde las 20.30, Desamparados (9 puntos) recibirá a Colón Junior (12), en un duelo clave por los primeros puestos. Más tarde, desde las 21.30, Unión (2) será local frente a 9 de Julio (1). Ambos partidos podrían modificar la pelea por la cima del campeonato.