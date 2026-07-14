    • 14 de julio de 2026 - 14:31

    El Clausura que lideran Colón y Alianza, disputará la fecha 5 durante la tarde y noche del viernes

    El Merengue visitará a Desamparados por la noche, mientras que el Lechuzo recibirá a San Lorenzo. Toda la fecha 5 del Clausura local.

    La Liga Sanjuanina de Fútbol programó la fecha 5 para el viernes.&nbsp;

    La Liga Sanjuanina de Fútbol programó la fecha 5 para el viernes. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Clausura de futbol local continua sin descanso y ya programó la fecha 5 que se disputará integramente en la jornada del viernes. Esto decidieron las autoridades conociendo que el domingo se disputará la final de la Copa del Mundo 2026 y que la próxima fecha irá entresemana.

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    Con dos líderes, Colón Junior y Atlético Alianza, ambos con 12 puntos, pero con Rivadavia siguiendo de cerca con 10 y el tridente de Desamparados, Trinidad y Atenas con 9, el Clausura sanjuanino está que arde y no da descanso. El lunes por la noche se programó la fecha 5 que repartirá sus encuentros entre la tarde y la noche del viernes, esto teniendo en cuenta que el domingo a las 16 se disputará la final de la Copa del Mundo, además porque la fecha 6 irá entre semana y se disputará entre martes y miércoles próximo.

    Cómo se jugará la fecha 5 del Clausura de fútbol local

    Lo cierto es que la mayoría de los encuentros arrancarán a las 16 horas (13.30 será en Cuarta División). Uno de los líderes, Atlético Alianza, recibirá en Santa Lucía a San Lorenzo de Ullum que viene de quedarse sin técnico tras la salida de Gastón Martínez; también jugarán al mismo horario pero en cancha de Juventud Unida en el Médano de Oro, Minero Argentino ante López Peláez.

    Sportivo Sarmiento en Zonda recibirá a Atlético Trinidad y Villa Ibáñez en Ullum será anfitrión de Defensores de Argentinos, por su parte Deportivo Carpintería chocará ante Atlético Marquesado y Sportivo Rivadavia será local de Atenas Pocito. También al mismo horario, Sportivo Peñarol recibirá a Juventud Zondina.

    Más tarde a las 20.30 horas (18 en Cuarta División), se disputará el otro de los grandes atractivos de la fechando cuando el puntero Colón Junior visite a Sportivo Desamparados en Puyuta. El choque siempre genera expectativa y ahora mucho más sabiendo que el Merengue llega líder y con Sportivo con la urgencia de ganar para alcanzarlo.

    A las 21 horas (18.30 en Cuarta) en Villa Krause se cerrará la fecha cuando Atlético Unión reciba a 9 de Julio. El Azul necesita sacudirse y levantarse tras el mal inicio del torneo, mientras que el Azul tampoco comenzó del todo bien y urge de puntos para remontar su presente.

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