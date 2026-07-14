El Clausura que lideran Colón y Alianza, disputará la fecha 5 durante la tarde y noche del viernes

El Merengue visitará a Desamparados por la noche, mientras que el Lechuzo recibirá a San Lorenzo. Toda la fecha 5 del Clausura local.

El Clausura de futbol local continua sin descanso y ya programó la fecha 5 que se disputará integramente en la jornada del viernes. Esto decidieron las autoridades conociendo que el domingo se disputará la final de la Copa del Mundo 2026 y que la próxima fecha irá entresemana.

Con dos líderes, Colón Junior y Atlético Alianza, ambos con 12 puntos, pero con Rivadavia siguiendo de cerca con 10 y el tridente de Desamparados, Trinidad y Atenas con 9, el Clausura sanjuanino está que arde y no da descanso. El lunes por la noche se programó la fecha 5 que repartirá sus encuentros entre la tarde y la noche del viernes, esto teniendo en cuenta que el domingo a las 16 se disputará la final de la Copa del Mundo, además porque la fecha 6 irá entre semana y se disputará entre martes y miércoles próximo.

Cómo se jugará la fecha 5 del Clausura de fútbol local Lo cierto es que la mayoría de los encuentros arrancarán a las 16 horas (13.30 será en Cuarta División). Uno de los líderes, Atlético Alianza, recibirá en Santa Lucía a San Lorenzo de Ullum que viene de quedarse sin técnico tras la salida de Gastón Martínez; también jugarán al mismo horario pero en cancha de Juventud Unida en el Médano de Oro, Minero Argentino ante López Peláez.

Sportivo Sarmiento en Zonda recibirá a Atlético Trinidad y Villa Ibáñez en Ullum será anfitrión de Defensores de Argentinos, por su parte Deportivo Carpintería chocará ante Atlético Marquesado y Sportivo Rivadavia será local de Atenas Pocito. También al mismo horario, Sportivo Peñarol recibirá a Juventud Zondina.

Más tarde a las 20.30 horas (18 en Cuarta División), se disputará el otro de los grandes atractivos de la fechando cuando el puntero Colón Junior visite a Sportivo Desamparados en Puyuta. El choque siempre genera expectativa y ahora mucho más sabiendo que el Merengue llega líder y con Sportivo con la urgencia de ganar para alcanzarlo.