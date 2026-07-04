    • 4 de julio de 2026 - 18:29

    Cerró el mercado de pases del fútbol sanjuanino: uno por uno, los refuerzos de los clubes para el Clausura

    Mientras ya se disputa la tercera fecha del campeonato, los equipos terminaron de completar sus planteles. Rivadavia fue el único que utilizó los cuatro cupos habilitados por lesión.

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    Por Vanessa Chaparro

    Con la disputa de la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, el mercado de pases llegó oficialmente a su fin y los 18 clubes terminaron de definir los planteles con los que afrontarán el resto de la temporada. Hubo equipos que apenas retocaron sus planteles y otros que apostaron fuerte por renovar nombres para intentar cambiar la imagen dejada en el Apertura o consolidarse como candidatos.

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    En el cierre del libro de pases, la principal particularidad la protagonizó Sportivo Rivadavia, que fue la única institución que hizo uso del cupo especial por lesión, incorporando un cuarto futbolista gracias a la reglamentación vigente.

    Entre las instituciones con mayor movimiento aparecen Atenas de Pocito, Alianza, Carpintería, Sportivo Desamparados, Sportivo Peñarol, San Lorenzo de Ullum, Atlético Trinidad, Atlético Unión, 9 de Julio, Sportivo Sarmiento, Juventud Zondina, Atlético Minero, Villa Ibáñez y Defensores Argentinos, todos con tres incorporaciones. En tanto, López Peláez, Colón Junior y Marquesado optaron por reforzarse con dos jugadores.

    Club por club, todos los refuerzos

    El campeón del Apertura, Atlético Minero sumó a Facundo García, Gian Lucas Frías y Nicolás Moral.

    López Peláez sumó a Román Walter Páez y Matías Silva, apostando por una renovación acotada para afrontar el Clausura.

    Atenas de Pocito incorporó a Gerónimo Gallo, Enzo Quinteros y Yamil Axel Jofré, buscando mayor profundidad en un plantel que pretende ser protagonista.

    Atlético Alianza reforzó su plantel con Wilfredo Bronbale, Fabián Carrizo y Luciano Riveros, tres nombres que llegaron para ampliar las variantes del cuerpo técnico.

    Colón Junior cerró el mercado con las llegadas de Rodrigo Galván e Iván Escudero.

    Carpintería incorporó a Facundo Chávez, Enrique Moreno y Alex Morán, mientras que Sportivo Desamparados apostó por Elías Oballes, Franco Goria y Cristian Hernán García para fortalecer su plantel.

    En Marquesado, los elegidos fueron Diego Riveros y Marcelo Guajardo, mientras que Sportivo Peñarol sumó a Federico Jorquera, Jeremías Lucas Lucero y Facundo Espejo.

    El caso de Sportivo Rivadavia fue el más particular del mercado. Además de las incorporaciones de Maximiliano Robledo, Pedro Valiente y Santiago Orellano, el conjunto de La Bebida utilizó el cupo por lesión para incorporar a Ignacio González, siendo el único club que completó los cuatro lugares habilitados bajo esa condición.

    San Lorenzo de Ullum cerró con las llegadas de Horacio Nievas, Iván Gabriel Díaz y Héctor Pérez, mientras que Atlético Trinidad hizo lo propio con Juan Pérez, Franco Lucero y Lucas Emiliano Carrizo.

    En Atlético Unión se incorporaron Ramiro Sisterna, Sebastián Cortez y Nahuel Navarro, en tanto que 9 de Julio apostó por Rodrigo Rodríguez, Eduardo Bronvale y Luciano Manrique.

    Sarmiento de Zonda reforzó su plantel con Franco Palacio, Franco Iván Maigua y Rodrigo Juan Flores. Por su parte, Juventud Zondina incorporó a Lucas Godoy, Tomás Lunas y Ramiro Peralta.

    El mercado también dejó movimientos en en Villa Ibáñez, con los arribos de Ezequiel Herrera, Gonzalo Villegas y Uriel Castro; y en Defensores de Argentinos, que cerró con Rodrigo Bernal, Juan Sánchez y Leandro Manrique.

    Con el libro de pases ya cerrado y el Clausura en marcha, desde ahora los entrenadores deberán apostar por las herramientas que tienen a disposición para afrontar un torneo que recién comienza, pero que ya transita su tercera fecha y promete una pelea abierta tanto por el título como por los objetivos particulares de cada institución. Los refuerzos ya están en cancha y será el rendimiento de cada uno el que termine marcando si las apuestas del mercado dieron resultado.

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