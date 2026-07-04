    • 4 de julio de 2026 - 19:07

    Torneo Clausura: Alianza fue un festival con la música de Luciano Riveros

    Por el Torneo Clausura, Alianza goleó 5-2 a Sportivo 9 de Julio con cuatro goles del goleador Riveros. Ganaron Colón, Trinidad y Rivadavia.

    Goleador. Luciano Riveros ya hizo lo suyo para que Alianza festeje. Goleada en el Torneo Clausura ante 9 de Julio. Foto: Tarly Martin.

    Goleador. Luciano Riveros ya hizo lo suyo para que Alianza festeje. Goleada en el Torneo Clausura ante 9 de Julio. Foto: Tarly Martin.

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    Por Ariel Poblete

    Tercer capítulo del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y toda la fiesta se instaló en Santa Lucía donde Atlético Alianza goleó 5-2 a Sportivo 9 de Julio con cuatro goles de Luciano Riveros, quien llegó como refuerzo para este certamen.

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    Riveros, el ex-San Martín, empató parcialmente el partido tras el gol de 9 de Julio que convirtió Carlos Fernández. Luego, el goleador Lechuzo puso el 2-1 y mas tarde elevó la cuenta a 4 -1. Ya en el tramo final del partido en el estadio Del Centenario, Marcos Santander convirtió el quinto gol de Alianza y José Femenía descontó nuevamente para los de Biasotti.

    Otro de los que tiene presente perfecto es Colón Junior que volvió a golear. Esta vez, fue en Ullum, donde venció por 4-0 a Sportivo Villa Ibañez. Rodrigo Galván, en dos ocasiones, Ivan Escudero y Agustín Castro marcaron los goles del Merengue.

    Otro de los que no se queda atrás es Atlético Trinidad que de local también fue puro gol, para terminar venciendo por 3-0 a FC López Peláez. Juan Fernández, en dos oportunidades, y Nicolás Lucero marcaron los goles del León.

    Finalmente, completando la cartelera sabatina, en La Bebida, Sportivo Rivadavia logró su primer triunfo en el torneo al derrotar por 2-1 a Juventud Zondina. Los Zondinos empezaron ganando con tiro libre de Samuel Carbajal, pero Ian Flores lo empató para Rivadavia. Y en el complemento, casi en el descuento, Gonzalo Rivero clavó un golazo para la victoria local.

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    Esta tercera fecha se completará el domingo, a partir de las 16, con Sarmiento-Marquesado en Zonda, Carpintería-Atenas Pocito en el Sur pocitano, Desamparados-San Lorenzo de Ullum, en Puyuta, y Minero Argentino-Defensores de Argentinos en cancha de Juventud Unida.

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