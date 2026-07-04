    • 4 de julio de 2026 - 19:29

    Cuánto sale viajar a Atlanta para ver a la Selección argentina contra Egipto: los precios de los paquetes

    El conjunto de Lionel Scaloni enfrenta a Egipto el próximo martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Cuáles son las opciones para viajar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección argentina le ganó a Cabo Verde en un complicado partido y pasó a octavos de final del Mundial 2026. Si la idea es viajar a alentar desde las tribunas de los estadios de Estados Unidos, todavía hay algunas opciones disponibles, pero no para todos los bolsillos.

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    El conjunto de Lionel Scaloni enfrentará a Egipto este martes 7 de julio a las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y crece la ilusión de los hinchas argentinos.

    Los precios de los vuelos arrancan en $2,4 millones ida y vuelta mientras que los alojamientos inician a partir de los $450.000.

    Con respecto a los valores de las entradas, en los sitios de reventa no oficiales, los precios oscilan entre US$1795 ($2,7 millones) y US$4200 (más de $6 millones).

    Hasta el momento, la venta de los tickets a través de los canales oficiales de la FIFA figuraban como agotadas.

    Mundial 2026: qué opciones de vuelo hay para viajar a Estados Unidos

    Con la clasificación de la Selección argentina a octavos, crece la búsqueda de pasajes para acompañar al equipo en Estados Unidos. Estas son algunas de las alternativas disponibles:

    Latam, con una escala en San Pablo, saliendo este domingo 5 a las 02:10, llegando a Atlanta el lunes 6 de julio a las 20:41, con el mismo regreso previsto para el 8: desde $3.430.149,95 en la web de la compañía. En Despegar, el mismo itinerario pero con escala en Lima, se consigue desde $2,4 millones.

    American Airlines, con escala en Miami, saliendo este domingo a las 20:30, llegando a Atlanta el lunes a las 9:48, con regreso previsto para el 8: $4.816.900.

    Por su parte, la web oficial de Aerolíneas Argentinas no registraba disponibilidad de vuelos previos al partido.

    Los precios de los paquetes y alojamientos para viajar en octavos de final a Atlanta

    Con respecto a los alojamientos en Atlanta, Estados Unidos inician desde los US$2887 o $5,4 millones por persona en un hotel cuatro estrellas y vuelo incluido.

    Para quienes prefieren organizar el viaje sin intermediarios, TN realizó un relevamiento entre las principales páginas de reservas y aerolíneas en cuanto a los precios disponibles.

    Alquilar un departamento temporal se puede conseguir en $611.608 por tres noches en un alojamiento a 1,2 kilómetros del Mercedes-Benz Stadium.

    Algunos argentinos ya se adelantaron y reservaron propiedades a través de plataformas a menos de US$300 por noche, incluso antes de que se confirmara el avance de la Selección a la próxima instancia.

    Según un informe de Airbnb, Argentina es el principal país de origen de reservas internacionales en Atlanta y Miami. La mayoría de los hinchas viaja en grupos de hasta cuatro personas.

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