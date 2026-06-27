Torneo Clausura: Colón Junior no detiene su marcha ganadora

En su cancha, Colón goleó 5-0 a Sarmiento de Zonda por el Torneo Clausura y tiene puntaje ideal tras dos fechas del certamen de la Liga Sanjuanina.

Goleada. Colón Junior no perdonó a Sarmiento en la calle Sargento Cabral y metió su segundo triunfo consecutivo.

Presente perfecto en el inicio del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina para Colón Junior. Y es que el Merengue metió su segundo triunfo consecutivo, goleando como local por 5-0 a Sarmiento de Zonda. El Merengue había debutado con triunfo la semana pasada ante Atlético Minero y este sábado, no perdonó en su casa.

En la calle Sargento Cabral, Brian Camargo abrió la cuenta rápido para Colón antes de los 5' del primer tiempo. Pero recién en el complemento, lo terminó de liquidar. En apenas 7 minutos, Agustín Castro puso el 3-0 con dos conquistas suyas y a los 15' Ivo Pohmajevich estableció el 4-0. Faltaba el último de la tarde del sábado y a los 40' Mathias Vera sentenció todo.

En el Oeste, Atlético Minero empezó ganando con ese gol de Nicolás Villalba a los 8' del complemento pero Atlético Marquesado lo terminó empatando ante su gente con el gol del histórico Jorge Olivares, a los 26' de esa segunda etapa.

En el Este, Sportivo 9 de Julio no pudo como local ante Sportivo Rivadavia y terminaron la tarde del sábado con un empate 2-2. Abrió la cuenta Ian Flores para los de La Bebida, Eduardo Bronvale lo empató para los del Este, pero apareció Santiago Orellano y puso 2-1 a Rivavia arriba. En el cierre del primer tiempo, el eterno goleador Victorio Martiní terminó estableciendo el 2-2 que seria definitivo.

En Alto de Sierra, FC López Peláez no pudo salir del empate sin goles frente a Sportivo Peñarol. Finalmente, en Ullum, San Lorenzo y Deportivo Carpintería terminaron armando un partidazo que terminó con un atractivo empate 3-3.