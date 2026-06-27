    • 27 de junio de 2026 - 19:04

    Torneo Clausura: Colón Junior no detiene su marcha ganadora

    En su cancha, Colón goleó 5-0 a Sarmiento de Zonda por el Torneo Clausura y tiene puntaje ideal tras dos fechas del certamen de la Liga Sanjuanina.

    Goleada. Colón Junior no perdonó a Sarmiento en la calle Sargento Cabral y metió su segundo triunfo consecutivo.

    Goleada. Colón Junior no perdonó a Sarmiento en la calle Sargento Cabral y metió su segundo triunfo consecutivo.

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    Por Ariel Poblete

    Presente perfecto en el inicio del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina para Colón Junior. Y es que el Merengue metió su segundo triunfo consecutivo, goleando como local por 5-0 a Sarmiento de Zonda. El Merengue había debutado con triunfo la semana pasada ante Atlético Minero y este sábado, no perdonó en su casa.

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    Ganador. Colón debutó con triunfo como visitante y este sábado recibirá a Sarmiento de Zonda en la segunda fecha del Torneo Clausura.

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    En la calle Sargento Cabral, Brian Camargo abrió la cuenta rápido para Colón antes de los 5' del primer tiempo. Pero recién en el complemento, lo terminó de liquidar. En apenas 7 minutos, Agustín Castro puso el 3-0 con dos conquistas suyas y a los 15' Ivo Pohmajevich estableció el 4-0. Faltaba el último de la tarde del sábado y a los 40' Mathias Vera sentenció todo.

    En el Oeste, Atlético Minero empezó ganando con ese gol de Nicolás Villalba a los 8' del complemento pero Atlético Marquesado lo terminó empatando ante su gente con el gol del histórico Jorge Olivares, a los 26' de esa segunda etapa.

    En el Este, Sportivo 9 de Julio no pudo como local ante Sportivo Rivadavia y terminaron la tarde del sábado con un empate 2-2. Abrió la cuenta Ian Flores para los de La Bebida, Eduardo Bronvale lo empató para los del Este, pero apareció Santiago Orellano y puso 2-1 a Rivavia arriba. En el cierre del primer tiempo, el eterno goleador Victorio Martiní terminó estableciendo el 2-2 que seria definitivo.

    En Alto de Sierra, FC López Peláez no pudo salir del empate sin goles frente a Sportivo Peñarol. Finalmente, en Ullum, San Lorenzo y Deportivo Carpintería terminaron armando un partidazo que terminó con un atractivo empate 3-3.

    RESTO EL DOMINGO

    La segunda fecha se completará el domingo, con el siguiente detalle de partidos, todos a partir de las 16:

    Atenas vs. Villa Ibáñez / Árbitro: Rubén Riveros

    Juventud Zondina vs. Desamparados / Árbitro: Alejo Palumbo

    Unión vs. Alianza / Árbitro: Martín Riveros

    Defensores Argentinos vs. Trinidad / Árbitro: Ignacio Aurtenechea

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