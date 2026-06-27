River cerró la vuelta de Borré y sumó a Giovanni González, lateral uruguayo

River Plate acordó con Inter de Brasil la compra del pase del delantero colombiano, que regresa luego de cinco años.

River aceleró en el mercado de pases y en las últimas horas cerró las contrataciones de Rafael Santos Borré y de Giovanni González, nombre que no había aparecido en el radar anteriormente. Además, avanzó en las negociaciones con Fiorentina por Lucas Beltrán, pero por ahora no pudo llegar a un acuerdo con el delantero.

Las tratativas con Inter, de Porto Alegre, estaban encaminadas y luego de varios idas y vueltas, el Millonario finalmente comprará el 100% del pase del delantero colombiano a cambio de 2,5 millones de dólares. Firmará contrato por las próximas tres temporadas y se convertirá en el tercer refuerzo para Eduardo Coudet, que ya lo dirigió en su paso por el club brasileño.

Borré fue una pieza fundamental del River de Marcelo Gallardo en el período 2018/2020, con incidencia directa en la Copa Libertadores ganada en 2018, tras la inolvidable final de Madrid ante Boca (no jugó en el Bernabéu por acumulación de amarillas). En su paso por el club, fue el máximo goleador del ciclo y se fue luego de cuatro temporadas en las que jugó 149 partidos y anotó 55 tantos.

La sorpresa fue la adquisición de la ficha del uruguayo Giovanni González. Lateral derecho de 31 años, llega desde Krasnodar a cambio de 500 mil dólares y sellará su vínculo por los próximos tres años. Con origen en el River de su país, tuvo pasos por Peñarol (2018/22) y por Mallorca (2022/2024) y viene de una buena temporada en el club ruso.