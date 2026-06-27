Mundial 2026: partidos de hoy sábado 27 de junio, horarios y por dónde ver en vivo

El Mundial 2026 continúa con su actividad este sábado 27 de junio con una jornada que tendrá las definiciones de los grupos J, K y L, que marcarán el final de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Serán seis encuentros, arrancando a las 18, luego a las 20.30 y después a las 23 con el plato fuerte del choque entre la Selección argentina.
PARTIDOS DEL SÁBADO 27 DE JUNIO: HORARIO Y TV
18:00: Croacia - Ghana | DSports, DGO y Paramount+
18:00: Panamá - Inglaterra | TV Publica, TyC Sports, DSports, TyC Sports Play, Paramount+ y DGO
20:30: Colombia - Portugal | DSports, DGO y Paramount+
20:30: RD Congo - Uzbekistán | TyC Sports, DSports, TyC Sports Play, Paramount+ y DGO
23:00: Argelia - Austria | DSports, DGO y Paramount+
23:00: Jordania - Argentina | TV Publica, TyC Sports, Telefe, DSports, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DGO