    • 27 de junio de 2026 - 13:44

    Mundial 2026: partidos de hoy sábado 27 de junio, horarios y por dónde ver en vivo

    La Copa del Mundo continúa con la definición de los grupos J, K y L. El plato fuerte será el encuentro de la Selección argentina ante Jordania.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Mundial 2026 continúa con su actividad este sábado 27 de junio con una jornada que tendrá las definiciones de los grupos J, K y L, que marcarán el final de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Serán seis encuentros, arrancando a las 18, luego a las 20.30 y después a las 23 con el plato fuerte del choque entre la Selección argentina.

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    PARTIDOS DEL SÁBADO 27 DE JUNIO: HORARIO Y TV

    18:00: Croacia - Ghana | DSports, DGO y Paramount+

    18:00: Panamá - Inglaterra | TV Publica, TyC Sports, DSports, TyC Sports Play, Paramount+ y DGO

    20:30: Colombia - Portugal | DSports, DGO y Paramount+

    20:30: RD Congo - Uzbekistán | TyC Sports, DSports, TyC Sports Play, Paramount+ y DGO

    23:00: Argelia - Austria | DSports, DGO y Paramount+

    23:00: Jordania - Argentina | TV Publica, TyC Sports, Telefe, DSports, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DGO

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