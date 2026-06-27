Argentina-Jordania: la Policía de San Juan realizará un operativo especial en Plaza 25 ante posibles festejos

Con la expectativa puesta en un nuevo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026 , la Policía de San Juan desplegará este sábado un operativo especial de seguridad para prevenir incidentes durante las posibles concentraciones y caravanas de hinchas tras el encuentro frente a Jordania.

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El dispositivo tendrá como principal punto de cobertura la Plaza 25 de Mayo y sus alrededores, tradicional lugar de reunión de los sanjuaninos cada vez que la Albiceleste consigue un triunfo en una Copa del Mundo.

El jefe del Departamento D3, comisario Pablo Torres, explicó que el operativo abarcará distintos departamentos de la provincia, aunque el mayor despliegue estará concentrado en el microcentro.

"Hemos implementado un servicio de seguridad en cada distrito, en especial en la Plaza 25, para la gente que mire el partido en los alrededores y para quienes luego puedan salir a festejar", señaló el funcionario en declaraciones a Telesol.

Torres detalló que el operativo incluirá un refuerzo de los recursos habituales que dispone la fuerza para este tipo de acontecimientos.

"Siempre tenemos las unidades operativas trabajando y, para este tipo de eventos, se suma un refuerzo especial. Habrá patrullajes, personal de Tránsito y efectivos del GAM", precisó.

El objetivo será ordenar la circulación vehicular, evitar incidentes y brindar seguridad tanto a quienes participen de los festejos como a los peatones y automovilistas que transiten por la zona.

La Selección a la espera de los 16avos de final del Mundial

La Selección Argentina llegará al encuentro frente a Jordania con la tranquilidad de haber asegurado el primer puesto de su grupo y la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, luego de imponerse en sus dos presentaciones anteriores. Ese contexto hace prever una importante convocatoria de hinchas en distintos puntos de San Juan para seguir el partido y, en caso de un nuevo triunfo, celebrar una vez más en las calles de la provincia. Por la instancia de 16avos la Albiceleste se medirá ante Cabo Verde el viernes 3 de julio a las 19 horas.