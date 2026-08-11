    • 11 de agosto de 2026 - 19:28

    Conectividad satelital: Starlink, la empresa de Elon Musk, proveerá internet a 6.000 escuelas en la Argentina

    Durante los primeros dos años, el servicio será financiado directamente por Starlink como parte del acuerdo. Una vez transcurrido ese período, será el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) quien financiará un tercer año de servicio.

    STARLINK llegará a 6.000 escuelas rurales.

    STARLINK llegará a 6.000 escuelas rurales.

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    El mapa de la conectividad educativa en el país da un salto tecnológico histórico. Mediante la concreción de un acuerdo de gran envergadura económica, Starlink, la compañía de internet satelital de órbita baja fundada por el magnate Elon Musk, selló una alianza estratégica para dotar de acceso a internet de alta velocidad a unas 6.000 escuelas rurales distribuidas a lo largo y ancho del territorio argentino.

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    La iniciativa, que contempla una inversión millonaria, apunta a achicar de manera drástica la brecha digital que afecta históricamente a los establecimientos educativos situados en parajes alejados, zonas de difícil acceso geográfico y regiones donde las redes tradicionales de fibra óptica o telefonía móvil no logran llegar.

    Un impacto directo en la educación federal y rural

    El despliegue de las terminales satelitales permitirá que miles de alumnos y docentes de comunidades vulnerables o aisladas accedan por primera vez a herramientas pedagógicas digitales, plataformas de contenido educativo online y recursos de comunicación en tiempo real.

    Desde el sector tecnológico y educativo destacan que la tecnología de constelación de satélites de baja latitud desarrollada por la firma norteamericana garantiza una navegación estable y de alta velocidad, asemejándose a las prestaciones de las grandes urbes incluso en los rincones más recónditos del país.

    Federalismo tecnológico: El plan de instalación prioriza aquellas instituciones que carecían por completo de conectividad o que dependían de conexiones obsoletas e intermitentes, asegurando una inclusión digital equitativa.

    Logística y pliegues del acuerdo: El entendimiento contempla tanto la provisión del hardware necesario (antenas y routers satelitales) como la operatividad del servicio, marcando uno de los contratos de infraestructura tecnológica más importantes de los últimos tiempos para el sector educativo nacional.

    Con este paso, la Argentina se posiciona como uno de los escenarios clave en la región para la implementación masiva de internet satelital de nueva generación, transformando el día a día de miles de aulas rurales que ahora quedarán conectadas al mundo digital.

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