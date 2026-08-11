"Pisar Malvinas": la impactante experiencia de realidad virtual que transporta a los argentinos

La tecnología y la memoria histórica se unieron en una propuesta tan innovadora como conmovedora. Bajo el nombre de "Pisar Malvinas", una muestra interactiva basada en tecnología de realidad virtual implementada en el partido bonaerense de Morón ofrece a los visitantes la oportunidad única de recorrer virtualmente el suelo insular, convirtiendo la vivencia digital en un profundo ejercicio de soberanía y reflexión.

Lejos de tratarse de una simple exhibición informativa, la iniciativa pone el foco en la experiencia sensorial y emocional de quienes se pliegan a la propuesta, permitiéndoles dimensionar de cerca la geografía y el significado histórico del archipiélago austral.

El proyecto surgió como tesis de Federico Ledesma para la carrera de Animación 3D y Efectos Visuales de la UNSAM. Y la experiencia Pisar Malvinas fue declarada de interés social, cultural y educativo por la provincia de Buenos Aires, y en el año 2023 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde el momento en que los participantes se colocan los visores de alta definición, el entorno cotidiano desaparece para dar paso a las estepas, las costas y los paisajes característicos de las islas. El objetivo central de la experiencia radica en generar una conexión íntima y directa con el territorio, permitiendo que cada usuario experimente la sensación de caminar físicamente por los lugares donde se gestó una de las páginas más significativas de la historia argentina contemporánea.

Los organizadores destacaron que la propuesta busca trascender la típica divulgación libresca o audiovisual. Al transitar los escenarios de manera inmersiva, los visitantes logran dimensionar la inmensidad del paisaje y conectar desde un lugar de profunda empatía con el peso histórico de la causa y el recuerdo permanente de los héroes y veteranos de la guerra de 1982.

Un puente intergeneracional: La actividad convoca tanto a adultos mayores como a jóvenes y estudiantes que no vivieron el conflicto bélico, convirtiéndose en una herramienta pedagógica de alto impacto para mantener viva la memoria colectiva.

Reflexión y soberanía: La vivencia cierra con un espacio de intercambio y debate entre los asistentes, quienes coinciden en que la tecnología actúa como un canalizador perfecto para reforzar el sentimiento de pertenencia y el reclamo pacífico de soberanía sobre las islas.

Con una gran aceptación por parte del público y un clima de profunda emoción en cada función, este tipo de propuestas demuestra cómo la innovación digital puede ponerse al servicio de la historia, logrando que miles de ciudadanos puedan "visitar" y sentir el suelo malvinense sin moverse de su distrito.