Tiene 62 años, fue mamá por primera vez y se convirtió en la mujer de mayor edad en dar a luz en Argentina

Una mujer de 62 años se convirtió en madre por primera vez y protagonizó un nacimiento que hizo historia en Argentina. Mabel dio a luz este miércoles a su hijo David en un hospital de San Nicolás de los Arroyos, luego de atravesar un embarazo logrado mediante un tratamiento de fecundación in vitro.

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El nacimiento ocurrió en el Hospital San Felipe de San Nicolás , donde el bebé llegó al mundo mediante una cesárea y pesó 2,750 kilos . Tras el parto, David fue trasladado durante algunas horas al área de Neonatología, mientras su mamá se recuperaba de la intervención.

La obstetra Romina Ruffini, quien estuvo a cargo del nacimiento, destacó que el embarazo se desarrolló con normalidad y describió a Mabel como una paciente tranquila y muy predispuesta a cumplir con todos los controles y las indicaciones médicas.

Mabel no solamente cumplió su deseo de convertirse en madre por primera vez. Su caso también se transformó en un hecho inédito: no existen registros oficiales sobre la edad máxima para ser madre en Argentina , pero los antecedentes médicos y periodísticos disponibles no mencionan otro nacimiento protagonizado por una mujer de 62 años o más.

El embarazo fue posible gracias a una fecundación in vitro realizada con el doctor Matías Colabianchi, de Rosario . Según contó la propia mujer, todo el proceso transcurrió de manera favorable y el embarazo fue "perfecto".

"Nació sano y bien"

Poco después de la cesárea, Mabel habló sobre la llegada de su hijo y contó emocionada que David había nacido en buen estado de salud.

La mujer explicó que todavía no había podido tenerlo junto a ella porque había sido llevado momentáneamente a Neonatología, aunque aseguró que estaba bien y que esperaba poder verlo y tenerlo consigo más tarde.

Así, a los 62 años, Mabel cumplió el sueño de ser madre por primera vez y protagonizó un nacimiento que ya quedó registrado como un caso excepcional en el país.