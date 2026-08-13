    • 13 de agosto de 2026 - 08:34

    Tiene 62 años, fue mamá por primera vez y se convirtió en la mujer de mayor edad en dar a luz en Argentina

    Mabel tuvo a su primer hijo mediante fecundación in vitro. El bebé nació por cesárea en un hospital bonaerense y pesó 2,750 kilos.

    Hospital San Felipe de San Nicolás de los Arroyos.

    Hospital San Felipe de San Nicolás de los Arroyos.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer de 62 años se convirtió en madre por primera vez y protagonizó un nacimiento que hizo historia en Argentina. Mabel dio a luz este miércoles a su hijo David en un hospital de San Nicolás de los Arroyos, luego de atravesar un embarazo logrado mediante un tratamiento de fecundación in vitro.

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    El nacimiento ocurrió en el Hospital San Felipe de San Nicolás, donde el bebé llegó al mundo mediante una cesárea y pesó 2,750 kilos. Tras el parto, David fue trasladado durante algunas horas al área de Neonatología, mientras su mamá se recuperaba de la intervención.

    La obstetra Romina Ruffini, quien estuvo a cargo del nacimiento, destacó que el embarazo se desarrolló con normalidad y describió a Mabel como una paciente tranquila y muy predispuesta a cumplir con todos los controles y las indicaciones médicas.

    David naci&oacute; por ces&aacute;rea. (Foto: gentileza El Norte)

    David nació por cesárea. (Foto: gentileza El Norte)

    Un nacimiento que marca un antecedente

    Mabel no solamente cumplió su deseo de convertirse en madre por primera vez. Su caso también se transformó en un hecho inédito: no existen registros oficiales sobre la edad máxima para ser madre en Argentina, pero los antecedentes médicos y periodísticos disponibles no mencionan otro nacimiento protagonizado por una mujer de 62 años o más.

    El embarazo fue posible gracias a una fecundación in vitro realizada con el doctor Matías Colabianchi, de Rosario. Según contó la propia mujer, todo el proceso transcurrió de manera favorable y el embarazo fue "perfecto".

    "Nació sano y bien"

    Poco después de la cesárea, Mabel habló sobre la llegada de su hijo y contó emocionada que David había nacido en buen estado de salud.

    La mujer explicó que todavía no había podido tenerlo junto a ella porque había sido llevado momentáneamente a Neonatología, aunque aseguró que estaba bien y que esperaba poder verlo y tenerlo consigo más tarde.

    Así, a los 62 años, Mabel cumplió el sueño de ser madre por primera vez y protagonizó un nacimiento que ya quedó registrado como un caso excepcional en el país.

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