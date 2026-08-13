    • 13 de agosto de 2026 - 09:17

    El Gobierno designó a una especialista en inteligencia artificial al frente de Ciencia y Tecnología

    Adriana Baravalle fue nombrada por Diego Santilli en reemplazo de Darío Genua. Tiene experiencia en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad.

    Adriana Baravalle fue nombrada por Diego Santilli en reemplazo de Darío Genua.

    Adriana Baravalle fue nombrada por Diego Santilli en reemplazo de Darío Genua.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno nacional oficializó un nuevo cambio en el área de ciencia y tecnología. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, designó a Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua, quien había dejado el cargo a fines de julio.

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    La llegada de Baravalle pone al frente del área a una especialista con formación vinculada a la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la ciberseguridad. Su designación fue oficializada a través del Boletín Oficial y se produce en medio de una reestructuración del área que depende de la Jefatura de Gabinete.

    Quién es Adriana Baravalle

    Baravalle cuenta con una trayectoria académica vinculada al desarrollo tecnológico. Es doctora en Inteligencia Artificial en Estados Unidos y actualmente es doctoranda en Ingeniería por la Universidad Austral. También posee una maestría en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento.

    Además, realizó estudios de posgrado relacionados con criptología, planeamiento estratégico, gestión de riesgos y ciberseguridad para infraestructuras críticas nucleares, en el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica.

    Desde el Gobierno destacaron que la nueva funcionaria tiene un perfil que combina la investigación académica con la tecnología aplicada y la política internacional. La definición oficial apunta a que su experiencia contribuya al desarrollo de políticas relacionadas con el uso responsable de la inteligencia artificial.

    Reemplaza a Darío Genua

    Baravalle ocupará el lugar que dejó Darío Genua, quien presentó su renuncia a fines de julio. El cambio se da después de una serie de modificaciones en la estructura del área de Innovación, Ciencia y Tecnología.

    La Secretaría tiene bajo su órbita organismos y áreas estratégicas vinculadas al desarrollo científico y tecnológico argentino, entre ellas el Conicet y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

    Con esta designación, el Gobierno suma al frente del área a una funcionaria cuyo principal campo de especialización es justamente uno de los sectores tecnológicos que mayor crecimiento tuvo en los últimos años: la inteligencia artificial.

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