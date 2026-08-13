    • 13 de agosto de 2026 - 06:54

    Alerta de ANSES: nueva advertencia por estafas virtuales a jubilados y beneficiarios

    El organismo nacional reiteró recomendaciones clave para no caer en fraudes telefónicos ni virtuales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió un comunicado urgente dirigido a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones ante la reaparición de maniobras fraudulentas. Ciberdelincuentes se hacen pasar por empleados del organismo para robar datos personales y vaciar cuentas bancarias.

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    Las reglas de oro de ANSES para evitar fraudes

    Frente al incremento de engaños telefónicos, correos electrónicos y mensajes de texto falsos, el organismo previsional recordó las pautas fundamentales de seguridad:

    Cero datos sensibles: ANSES jamás solicita claves bancarias, contraseñas, PIN ni información confidencial por teléfono, redes sociales, mail o SMS.

    Trámites 100% gratuitos: Todas las gestiones dentro del organismo son totalmente libres de costo. No se necesitan intermediarios ni gestores.

    Falsas promesas: Desestimar de inmediato cualquier comunicación que prometa bonos extraordinarios, retroactivos o beneficios a cambio de entregar datos personales.

    Canales oficiales validados: La única web habilitada corresponde al dominio oficial del organismo. En redes sociales, los perfiles oficiales cuentan obligatoriamente con la tilde azul de verificación.

    ¿Cómo y dónde denunciar un intento de estafa?

    Si fuiste víctima de un engaño o recibiste mensajes sospechosos, el organismo cuenta con vías formales y gratuitas para realizar la denuncia:

    Por Internet: Ingresando a la plataforma mi ANSES, en la sección destinada a denuncias y reclamos.

    Por teléfono: Marcando de manera gratuita la línea 130.

    De forma presencial: En cualquiera de las oficinas de atención personalizada del país.

    Por correo postal: Enviando una carta escrita a la dirección de la sede central.

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