Alerta de ANSES: nueva advertencia por estafas virtuales a jubilados y beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió un comunicado urgente dirigido a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones ante la reaparición de maniobras fraudulentas. Ciberdelincuentes se hacen pasar por empleados del organismo para robar datos personales y vaciar cuentas bancarias.

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Frente al incremento de engaños telefónicos, correos electrónicos y mensajes de texto falsos, el organismo previsional recordó las pautas fundamentales de seguridad:

Cero datos sensibles: ANSES jamás solicita claves bancarias, contraseñas, PIN ni información confidencial por teléfono, redes sociales, mail o SMS.

Trámites 100% gratuitos: Todas las gestiones dentro del organismo son totalmente libres de costo. No se necesitan intermediarios ni gestores.

Falsas promesas: Desestimar de inmediato cualquier comunicación que prometa bonos extraordinarios, retroactivos o beneficios a cambio de entregar datos personales.

Canales oficiales validados: La única web habilitada corresponde al dominio oficial del organismo. En redes sociales, los perfiles oficiales cuentan obligatoriamente con la tilde azul de verificación.

¿Cómo y dónde denunciar un intento de estafa?

Si fuiste víctima de un engaño o recibiste mensajes sospechosos, el organismo cuenta con vías formales y gratuitas para realizar la denuncia:

Por Internet: Ingresando a la plataforma mi ANSES, en la sección destinada a denuncias y reclamos.

Por teléfono: Marcando de manera gratuita la línea 130.

De forma presencial: En cualquiera de las oficinas de atención personalizada del país.

Por correo postal: Enviando una carta escrita a la dirección de la sede central.