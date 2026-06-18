    • 18 de junio de 2026 - 17:57

    Boca busca dar el golpe en el mercado de pases con un exdelantero de River

    El Xeneize comenzó su pretemporada y apunta todo a reforzar su plantel para pelear en el segundo semestre del año.

    Boca busca dar un bombazo en el mercado de pases: apuntaría a un ex-River que estuvo en la mira de Independiente.&nbsp;

    Boca busca dar un bombazo en el mercado de pases: apuntaría a un ex-River que estuvo en la mira de Independiente. 

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    Este jueves Boca comenzó su pretemporada con el Vasco Arruabarrena como director técnico. El plantel se presentó en el predio de Ezeiza para los exámenes médicos y se entrenará por la tarde. Tras comunicarle a algunos jugadores que no van a continuar, el Xeneize busca dar un bombazo en el mercado de pases.

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    En las últimas horas, se dio a conocer que Esequiel Barco aparece en la mira para reforzar al equipo en este mercado de pases. El atacante de 27 años que jugó en River ahora está en el Spartak de Moscú y fue contactado por Independiente hace pocas semanas.

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    En el último semestre, Boca sufrió la falta de variantes en la delantera y terminó pagándolo caro. Además, el futuro de Exequiel Zeballos no es claro y el Xeneize buscará reforzarse. Por eso, desde la dirigencia buscan un perfil desequilibrante y Barco encajaría entre las opciones.

    Por otra parte, tras dos años en Rusia, el atacante Barco tomó la decisión de volver a la Argentina y espera una propuesta que lo seduzca para poder regresar al fútbol local.

    Los jugadores que no van a seguir en Boca

    • Ander Herrera
    • Lucas Janson
    • Marcelo Weigandt
    • Agustín Martegani
    • Juan Barinaga
    • Nicolás Orsini
    • Juan Ramírez
    • Edinson Cavani

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