    • 18 de junio de 2026 - 16:08

    Boca Juniors: el Vasco Arruabarrena comenzó la limpieza y separó a 4 jugadores que no harán la pretemporada

    El plantel xeneize volvió a los entrenamientos con varias bajas y un nuevo DT que llevará a cabo una fuerte reestructuración.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El flamante DT de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, no anduvo con vueltas en el comienzo de la pretemporada y separó del equipo a cuatro jugadores. Decidió que Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson se entrenen en un solo turno, sin ser parte de la concentración del plantel profesional.

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    El Vasco no quiere perder un solo segundo de trabajo y ya diseñó un plan de entrenamientos intensos para el resto de sus dirigidos. Los futbolistas que sí forman parte del proyecto trabajarán en dos turnos luego de someterse a los estudios médicos de rutina.

    La exigencia será total de cara a los próximos meses de competencia oficial. Mañana, tras el almuerzo, el grupo quedará concentrado en un hotel cercano a Boca Predio para repetir la exigente rutina el sábado y el domingo por la mañana.

    Edinson Cavani, otra baja

    Sin embargo, las mayores novedades del Mundo Boca pasan por un mercado de pases que está completamente al rojo vivo. La noticia que sacude las estructuras del club es la inminente rescisión de contrato de Edinson Cavani, quien le pondrá fin de manera anticipada a su ciclo después de que lo hiciera otro referente como el español Ander Herrera.

    Ante la sorpresiva salida del Matador uruguayo, el Consejo de Fútbol se movió rápido y ya tiene en carpeta a su reemplazante. El principal apuntado por la dirigencia para reforzar la delantera es un viejo conocido de la casa: Sebastián Villa, por quien ya iniciaron los primeros sondeos formales.

    Además, hay negociaciones formales iniciadas en busca de Jhohan Romaña, defensor de San Lorenzo, por el que ofrecieron 3 millones de dólares. También están en busca de un arquero, un lateral derecho, un mediocampista creativo, un extremo y un centrodelantero.

    En cuanto al plantel Xeneize, Arruabarrena sumará como permanentes a los juveniles Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores.

    El nuevo cuerpo técnico quiere imponer su impronta desde el primer minuto y ya demostró que no le temblará el pulso a la hora de pasar la escoba.

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